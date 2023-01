Repollés recuerda en una sesión tensa que no puede intervenir en la huelga del transporte sanitario urgente

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha recordado este jueves que no puede intervenir en la huelga del transporte sanitario urgente, adjudicado recientemente a la empresa Tenorio e Hijos. Lo ha hecho ante las críticas de los portavoces de PP e IU, que habían pedido su comparecencia en el pleno de las Cortes de Aragón y que le han recriminado tanto la situación de los profesionales como las características del pliego.

"Hay que esperar a que se constituya la patronal y entonces será el momento en el que se sienten con los trabajadores", ha recalcado, al tiempo que ha recordado que la labor de la Administración es estar "vigilante" y asegurar que una vez se alcance un acuerdo, se cumpla. "No me puedo sentar y no puedo sentar a la patronal", ha reiterado tras las quejas de Álvaro Sanz, diputado de IU.

Repollés ha aprovechado su intervención para defender una vez más el pliego y ha incidido en que se multiplican por cinco las horas, puesto que se pasa "de 2.000 a 10.000"; incorpora "sinergias" con los helicópteros, incluso en horario nocturno, y la inversión asciende a 32 millones anuales frente a los 19 previos.

La falta de contestación a Sanz durante la primera intervención de la consejera, centrada solo en las críticas vertidas por la diputada popular Ana Marín, ha hecho subir el tono del debate. "Hoy a faltado el respeto a este portavoz", ha aseverado el diputado, a quien la consejera ha dedicado toda su segunda intervención.

Entre otras cuestiones, Sanz le ha reprochado que, pese a ser "parte del pacto de investidura", apenas se planteara la internalización del servicio, a lo que la consejera le ha asegurado que se estudió y "resultó más beneficioso para el interés general de los ciudadanos" seguir con la externalización. Lo ha ejemplificado con el modelo del Gobierno balear, que "tiene un sobrecoste de 17 millones de euros sin modificar la cartera de servicios".

El dirigente de IU ha conseguido que le confirmaran que los médicos de Atención Primaria "tendrán que atender el transporte avanzado". Y ha recriminado que las isocronas (tiempos de actuación) planteadas son "imposibles" y que la consejera haya nombrado tres veces el transporte en helicóptero, mientras que a los trabajadores -que estaban siguiendo el pleno desde la tribuna- "solo una y de pasada".

Y, como ya viene siendo habitual, Repollés y Marín se han enzarzado con los "recortes" aplicados en diferentes legislaturas. Han diferido en cuanto a los tiempos de traslado para llegar a los diferentes municipios y a la disponibilidad de vehículos y personal. "Las isocronas las ha hecho en un despacho al calor de una buena calefacción", le ha espetado la popular, mientras que la consejera le ha afeado que intente "emular a los expertos". La disputa, incluso, ha saltado a otros diputados de las bancadas socialistas y populares en algunos momentos.