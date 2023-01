Más de 460 enfermeros aragoneses cambiarán de centro sanitario a principios de febrero

Más de 460 enfermeros cambiarán de centro de sanitario de trabajo en la Comunidad a principios de febrero. La fecha de primer día de cese será el 31 de enero y a partir del miércoles 1 se hará efectivo el concurso de traslados, que permite la movilidad voluntaria de los profesionales. Disponen de tres días para tomar posesión de la nueva plaza si continúan en la misma provincia.

En concreto, este procedimiento impulsado por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón permite el traslado voluntario de centro de 465 enfermeros. De ellos, 393 tienen como destino Atención Primaria; 54 irán a hospitales; 17 al servicio 061 Aragón; y 1 al Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos.

El procedimiento lo convocó el Salud en enero de 2022 para cubrir de forma voluntaria plazas de la categoría de Enfermería en centros sanitarios de Aragón y la resolución definitiva se publicó hace poco menos de un mes, recuerda Ana Asín, secretaria provincial en Zaragoza del sindicato de Enfermería Satse. El anterior proceso de movilidad voluntaria se convocó en 2018 y se resolvió en septiembre de 2019.

La mayoría de los profesionales (84,5%) tiene una nueva plaza en Atención Primaria, por traslado desde un hospital, 061 u otro centro de salud. El por qué del cambio a este nivel asistencial podría estar motivado, dijo Asín, por buscar "una mayor conciliación" entre la vida laboral y la personal, puesto que en la Atención Especializada hay turnos de mañana, tarde y noche, se cubren fines de semana y festivos. "La carga de trabajo -apuntó- realmente es importantísima en uno y otro ámbito, pero la posibilidad de conciliar es mucho más fácil en la Atención Primaria".

De la misma opinión se mostró Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, que reconoció que muchos de los profesionales que se van a incorporar a principios de febrero a su nuevo destino, tras participar en el concurso de traslados, "han elegido el ámbito de la Primaria". Tal y como señaló, "por supuesto que las condiciones laborales cuando alguien pide un traslado son importantes". El hecho, dijo, de mejorar en la calidad del horario y de la retribución "puede contar a la hora de pedir una plaza de traslado". La petición, sin embargo, "va mucho más allá de esas mejoras laborales porque se ha visto un interés importantísimo en conocer el ámbito al que acuden, en formarse y en las ganas de trabajar en un ámbito muy diferente al que hasta ahora han podido hacerlo". El Colegio de Enfermería, para responder a la inquietud de los profesionales, organizó la semana pasada las Jornadas de Actualización Práctica de Atención Primaria’, con más de 200 personas inscritas de las tres provincias.

Un nuevo reto

Ana Pilar Sánchez y Ana María Latorre son dos enfermeras que tendrán un nuevo destino en un centro de salud, ambas procedentes de la Atención Especializada. La primera, de 47 años, dejará atrás dos décadas en la uci del Hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) por una consulta de Pediatría en el Arrabal. "He estado muy bien, pero físicamente la uci pasa factura, y cuanto más tiempo llevas, más". Algo, dijo, "que se intensificó con la pandemia", con gran "estrés psíquico y físico". Le costó tomar la decisión pero asume el reto con optimismo: "Aunque no he trabajado nunca en Primaria, me atrae la atención más personalizada y la labor que se puede hacer de educación, promoción de la salud...".

Aprovecha, al igual que Ana María, sus días libres para conocer su nuevo trabajo. Para esta última, de 52 años, el cambio es importante. Tras 32 años en el Servet (en la uci pediátrica, en urgencias del Infantil y los últimos tiempos en un puesto de gestión) comenzará en la consulta pediátrica del Actur Oeste (Amparo Poch): "Mi pasión son los cuidados intensivos pediátricos, es donde me hubiera gustado seguir": "Ha llegado el momento, tengo la mejor edad para asumir el cambio con ganas". En la Primaria "se puede hacer muchísimo. Es un trabajo distinto con un tipo de paciente diferente, y permite abordar otros campos".