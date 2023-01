Javier Lambán: "A la hora de ser ocurrente, Feijóo debería ser más inteligente"

"Sugeriría a Feijóo que se documentara más sobre la historia reciente". Así se ha pronunciado este martes Javier Lambán, presidente de Aragón, después de la comparación presidente del Partido Popular entre Ayuso y Almeida con la Triple A. "Si lo hiciera, vería que la triple A le recuerda a una organización criminal que asesina a miles de argentinos, y no es muy afortunado utilizarla ahora en esos términos", ha añadido el secretario general del PSOE-Aragón.

Javier Lambán ha hecho estas declaraciones en la reunión que se ha mantenido este martes entre los Gobiernos de Aragón, Navarra y La Rioja. "A la hora de ser ocurrente, debería ser más inteligente e informarse mejor", ha añadido, a preguntas de los periodistas. Por su parte, María Chivite, presidenta de Navarra, ha dicho que ella se presenta a los comicios "como ganadora". "El resto que se llamen como quieran", ha apuntado.

Lambán, Chivite y la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu, han hablado también sobre la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada. El líder aragonés ha expresado que "lo primero que tiene que hacer" Feijóo es "reconocer que Pedro Sánchez y el PSOE fue el partido más votado y gracias a los acuerdos es un gobierno legítimo". "Son ocurrencias que me atrevería a calificar de tramposas", ha señalado, tras añadir que esa teoría "tiene un punto ventajista debido a una pretendida victoria electoral que creen que tiene al alcance de la mano en las encuestas".

Según Lambán, "creen que van a ser la primera fuerza" en casi todos los sitios pero "trabajaremos para que no lo sean". "Creo que no lo van a ser", ha subrayado el presidente aragonés, que ha trasladado que si esa teoría "hubiera estado vigente hace cuatro años, Ayuso no hubiera sido presidenta de la Comunidad de Madrid", entre otros casos. A su juicio, "la legitimidad que tiene el PP para hacer una propuesta de esta naturaleza es absolutamente inexistente".