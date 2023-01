La DGA acusa a Azcón de comportarse como un “niño mimado” con la financiación local

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha acusado este lunes al alcalde de Zaragoza y líder del PP-Aragón, Jorge Azcón, de sufrir el "síndrome del niño hiperregalado" y comportarse como un "mimado" con el nuevo fondo de financiación municipal. Y lo ha dicho para negar categóricamente, al contrario de lo que sostiene un informe municipal, que la nueva ley vaya a mermar la aportación a Zaragoza, hasta el punto de sostener que Azcón y su partido pretende una "confrontación" territorial al plantear que la capital reciba un 162% más de dinero y el resto de municipios, un 28,8%.

Así se puede resumir la respuesta autonómica al anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de solicitar en el próximo consejo bilateral con la DGA que se modifique la norma que regula el fondo aragonés de financiación municipal, descartada por el Pignatelli. En su opinión, implica un recorte de fondos respecto a ley de capitalidad, que previó un mínimo de 8 millones a los que se sumaba una cantidad variable en función de la evolución de los ingresos de la Comunidad autónoma.

Solo este año, se perdería 2,3 millones con los cálculos de Zaragoza, aunque Mayte Pérez niega la mayor y asegura que la aportación de 2022 que le corresponderá asciende a 8,95 millones con la actualización anual (la de 2019-2020) en aplicación de la ley de capitalidad, que se paga a año vencido como al resto de municipios. Y ha subrayado que este texto legal deja bien claro que las aportaciones extra no son acumulativas, lo que desmonta el argumento de los 2,3 millones extra 'perdidos'.

La consejera ha comparecido junto al director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, para responder al planteamiento del equipo municipal PP-PAR, que sostiene que la nueva normativa autonómica prevé 8 millones para Zaragoza en 2023, una cifra no solo "insuficiente", sino que "desconoce" la singularidad de la ciudad establecida en la ley de capitalidad.

Pérez ha sostenido que esta postura es "mentira", dado que el fondo local establece la misma cuantía mínima que con la ley de capitalidad, 8 millones, y que a diferencia de esta la actualización anual es ahora acumulativa y sí consolida. El problema reside en que la liquidación del primer ejercicio de aplicación, el de 2023, no se incrementará pese a los ingresos no financieros extra porque no se cumple el otro parámetro fijado, el de la deuda. Y como se va con demora con los pagos de las actualizaciones pactadas con la ley de capitalidad, se recibirán con efectos retroactivos a 953.999 euros para llegar a los citados 8,95 millones, y aún faltará por compensar la actualización de 2020-2021.