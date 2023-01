La DGA negocia las plantillas del personal no docente entre críticas por la falta de efectivos

La DGA actualizará las plantillas del personal no docente tras años "sin revisarse". Los sindicatos están convocados a finales de mes para negociar la situación de estos profesionales que, según denuncia el sindicato CC. OO, es preocupante dada la falta de efectivos. "Hay centros que han cambiado su número de alumnos, pero no se ha modificado este personal; y otros de nueva creación, en los que no se ha definido una plantilla", denunció su portavoz en materia educativa, Guillermo Herráiz.

La negociación se lleva a cabo en el seno de la Administración General, puesto que aunque trabajan en el ámbito educativo no dependen directamente de la Consejería de Educación, que también está presente en las citas. De hecho, fuentes del departamento que dirige Felipe Faci confirmaron que se están llevando a cabo estas negociaciones, aunque no apuntaron nada más. Por su parte, CC. OO ha planteado que se establezcan ratios para cada una de las categorías de personal funcionario y laboral que permitan acabar con la "infradotación" actual.

De hecho, en una encuesta hecha pública este martes, ponen de relieve cómo muchos centros tienen un déficit de personal no docente. El 35% de los más de 40 equipos directivos que participaron en el sondeo aseguró que no disponían de parte del personal administrativo asignado. "Esta ausencia sobrecarga al resto, sobre todo, en los picos fuertes de trabajo, de admisión y matrícula, de solicitud de títulos, boletines de notas, etc. Pero todavía es más preocupante la situación en la que se encuentran algunos centros en los que falta la totalidad de la plantilla administrativa", puntualizó Herráiz.

En el instituto La Llitera, ejemplificó, falta un administrativo desde hace más de un año, tras una jubilación que aún no se ha cubierto. Por su parte, en el José Mor de Fuentes, en Monzón, también tienen este problema desde abril de 2021. Y este año se jubila otro más. "El que queda está valorando pedir un traslado porque la situación con la falta de un compañero es muy complicada", detalló Herráiz respecto a este centro que tiene más de 900 matriculados. Por su parte, en el Biello Aragón de Sabiñanigo, el último administrativo dejó su plaza en septiembre. La anterior lleva sin cubrirse, aseguró, desde mayo de 2020. Y no son los únicos. "En estos casos, los equipos directivos han tenido que asumir labores administrativas, en detrimento de otras funciones", lamentó.

Además del personal administrativo, el 51,4% de los encuestados señaló la falta de profesionales de otras categorías como personal especializado de servicio doméstico (PESD), personal de servicios auxiliares (PSA), auxiliares de educación especial o técnicos de educación infantil.

Negociación de profesores

Estas semanas, el Departamento de Educación también está negociando con los sindicatos las plantillas docentes para el próximo curso. Unas reuniones que no han estado exentas de polémica y de las que, incluso, la representación de CGTse ha llegado a levantar de la mesa porque, según apuntaron, en la elaboración de las necesidades no se estaba teniendo en cuenta la reducción del horario lectivo que entrará en vigor el próximo curso. Los profesores de enseñanzas medias tendrán 19 horas lectivas frente a las 20 actuales, y los de infantil y primaria, 24 en lugar de 25. "Educación prevé convocar nuevas mesas para revisar las negociaciones en base a este acuerdo", señalaron. Desde STEA también criticaron esta cuestión.