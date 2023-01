'Nada incluido', del aragonés Sergio Otegui, entre los mejores blogs de viajes

El blog de viajes y fotografía ‘Nada incluido’, que firma el aragonés Sergio Otegui, es uno de los de cinco nominados a la categoría más destacada de los Premios IATI a la excelencia en la comunicación digital, cuya ceremonia de entrega se celebrará este jueves en Madrid.

Desde que este zaragozano lanzó este espacio digital en 2012 ha viajado por 30 países y ha creado decenas de guías para visitar destinos como Costa Rica, Panamá, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Tailandia o Vietnam.

Como explica en una conversación con Efe, en los primeros viajes para el blog, hace diez años, aprovechaba para hacer rutas largas y conocer varios países, por lo que no podía pasar mucho tiempo en cada uno de ellos.

“Pero ahora he cambiado un poco el formato. Me gusta estar bastante tiempo en el mismo sitio. De hecho, en los últimos me he limitado a estar viajando a sitios a los que ya había estado para seguir completando”, comenta el bloguero, nominado en la categoría de Mejor Blog Profesional de Viajes.

De hecho, cree que entre los puntos fuertes de su proyecto se encuentran tanto la fotografía como la extensa documentación que ofrece en sus guías de viaje: “A mí me gusta parar, profundizar al máximo y escribir desde allí, porque las historias suelen ser mucho más interesantes que cuando te quedas en la superficie”.

“Además, estoy bastante metido en turismo que no está tan manido, del que hablo también, porque al final el turismo está en todos los sitios. Pero sí que es cierto que escribo sobre varios países donde no hay tanta frecuencia de turismo”, comenta Otegui, que se ha especializado en la zona de los Balcanes, Centroamérica o algunos destinos del Sudeste Asiático.

Su próxima aventura será en un país que ya conoce bien, Panamá, donde realizará un proyecto sobre turismo sostenible con ‘KLM Royal Dutch Airlines’ relacionado con la reforestación y la reducción de la huella de carbono de las aerolíneas.

Y es que, en los últimos años, este joven creador de contenido se está centrando en el turismo sostenible, con viajes ligados a un pequeño documental que le han permitido hablar del problema que existe en Indonesia con los residuos o reflexionar sobre el impacto del turismo en España durante la pandemia.

“Para el blog es una gran responsabilidad, todos los días te leen centenares de personas que construyen sus viajes en virtud de tus propuestas, y yo lo que quiero es que hagan el mejor viaje posible en todos los sentidos, tanto para que disfruten ellos como para que favorezcan al destino allí donde vayan, y no al revés”, explica.

En este sentido, muchos de sus últimos artículos incluyen también información sobre lo que el turismo supone en algunos destinos más masificados, “tanto para bien, como para mal”, para que el viajero lo tenga en cuenta e, incluso, pueda hacer que su paso por allí sea más sostenible.

Y, mientras va preparando su próxima parada, este profesional audiovisual y del marketing digital celebra la gran noticia de estar nominado para uno de los premios más reconocidos del sector: “Lo es tanto por la calidad de los nominados como por el jurado y el tipo del proceso que se reduce única y exclusivamente a la calidad del contenido –otros concursos están relacionados con votaciones o con número de seguidores-, por lo que es algo que creo que dignifica el premio”.