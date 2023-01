Los municipios afectados por el incendio del Moncayo denuncian el "olvido" de la DPZ

Impotentes y olvidados. Así se sienten los alcaldes de los municipios afectados por uno de los grandes incendios de este verano en Aragón, el originado en Añón de Moncayo. Denuncian que todavía no han recibido las ayudas que la Diputación de Zaragoza les prometió para reparar daños en sus infraestructuras. La institución tuvo que hacer una modificación presupuestaria para hacer frente a los pagos de estas subvenciones, cifradas en más de medio millón de euros, y se disponía a abonar las cuantías en diciembre. No obstante, dice que "la tramitación administrativa está siendo más larga de lo esperado". Los ayuntamientos también critican que este número dista "bastante" de lo que sus técnicos estimaron, "un 70% más bajos".

Según los informes de la Diputación, Vera de Moncayo fue el municipio que más daños sufrió en infraestructuras municipales por culpa del incendio que calcinó unas 5.000 hectáreas, con pérdidas de 321.587 euros. Ángel Bonel, alcalde de esta localidad, avisa de que esta cantidad es "muy inferior a la real". Lo cierto es que los técnicos del consistorio hicieron sus propias valoraciones "y los daños estaban próximos a 900.000 euros". "La DPZ no nos dice nada", critica Bonel.

"En cualquier caso los alcaldes pueden estar tranquilos porque cobrarán en cuanto se complete el expediente y tienen el compromiso del presidente de que la Diputación va a asumir el 100 por 100 de los daños sufridos en infraestructuras y bienes municipales", detallan desde la DPZ. "En teoría, las cobrábamos con urgencia, pero todavía no sabemos nada. Dijeron que correrían con todos los gastos, pero no va a ser así al final", recrimina el alcalde de Vera. Asimismo, los regidores están disconformes con la valoración, aunque tenían la opción de solicitar una revisión si consideraban que las cuantías no eran justas. "Es un dardo envenenado, porque con ella se demoraba todavía más la entrega de las subvenciones", expresa Ángel Bonel. La institución provincial insiste en que "el presidente ya dejó claro que era una cuestión puramente técnica y que los ayuntamientos podían presentar sus propios informes". "En este tiempo no ha habido ninguna solicitud al respecto", añaden.

En la misma línea opina Luis Ángel Torrellas, regidor de Alcalá de Moncayo, que, según los cálculos de la Diputación de Zaragoza, sufrió daños de hasta 71.664 euros. "Los técnicos del Ayuntamiento y otros que contratamos externamente cifraban los daños en edificios municipales en unos 230.000 euros", dice Torrellas.

Estado actual de la fachada izquierda del castillo de Añón, que era de hiedra, pero está calcinada. H. A.

"Hay puntos todavía sin luz"

Respecto a los pagos de las ayudas, Torrellas afirma que no tienen "ninguna notificación". "Tengo sitios sin luz, con todo empantanado. Las ayudas de emergencia que tanto eran, ya no lo son", explica. De hecho, las llamas quemaron una parte del castillo de Alcalá, provocando varios desperfectos, pero, según el alcalde, "desde la DPZ no consideraron que fuera por parte del incendio, porque ya estaba deteriorado". "De esos daños, nos van a abonar tan solo 3.000 euros para los pórticos, cuando nosotros hemos estimado pérdidas de unos 100.000 euros", denuncia Torrellas.

Además, en el caso de Alcalá de Moncayo, hubo problemas con la operadora de internet después del incendio, motivo por el cual decidieron cambiarse de operadora. Se quemaron algunos postes de luz y varios cables de internet. "Todavía no han retirado los postes y tienen los cables por ahí tirados. Después de varios meses, nos siguen cobrando las facturas y no nos ponen solución", apostilla Torrellas.

No opina lo mismo Eduardo Arilla, alcalde de Borja, quien considera que "es un verdadero lujo que la DPZ, sin tener competencias, haya decidido ayudar a los ayuntamientos". "En nuestro caso, en el Santuario, se ha recogido el 100% de las peticiones", añade. Están "muy agradecidos" a la institución provincial.