El expresidente Felipe González abordará el "gran desafío" de los incendios forestales en Zaragoza

Hasta 13 núcleos urbanos desalojados. Más de 3.300 personas evacuadas. 20.236 hectáreas abrasadas. Ese fue el balance en materia de incendios forestales el pasado verano en Aragón, uno de los peores que se recuerda -sin superar el de 2015-. Ante este temible escenario, Aragón busca una solución para cómo orientar las políticas públicas en materia de prevención y extinción de incendios forestales y, para ello, organiza un foro en Zaragoza los días 25 y 26 de enero que contará con la participación del expresidente del Gobierno de España, Felipe González; el máximo mandatario aragonés, Javier Lambán; y una ristra de expertos de ámbito nacional. Las inscripciones ya están abiertas.

Este encuentro de debate, que se celebrará en la sala de columnas del Edificio Pignatelli, ha sido una iniciativa propia del presidente de Aragón. "Fue él mismo el que insistió en la idea de hacer este foro", ha expresado Joaquín Olona, consejero de Agricultura, en la presentación. También colabora la Fundación Felipe González, con la palanca 'Megaincendios, entre el caos y la oportunidad', en la que participará el expresidente socialista.

El panorama es de incertidumbre. La era de grandes incendios que no se pueden apagar ha llegado. Ante esto, el Gobierno de Aragón apuesta por "no seguir haciendo lo mismo" que se estaba haciendo hasta ahora en materia de incendios forestales, y aboga por "aprovechar los montes". "Las Comunidades Autónomas que más gastan en materia de extinción de incendios, casualmente, son las que más sufren", ha dicho Olona. Por ello, cree que los bosques "no son un jardín que haya que limpiar" y ha defendido que "es una cuestión de gestión forestal, que va mucho más allá del término limpieza, y debe ser una idea de prevención dirigida al aprovechamiento del combustible que se acumula". Del mismo modo, ha opinado que esta situación en la que se producen fuegos forestales tan incontrolables se ha dado "por el abandono de las actividades tradicionales rurales en el monte, no solo de la agricultura y la ganadería".

Mayte Pérez, consejera de Presidencia, ha puesto de manifiesto que lo que hasta este momento ha venido siendo una emergencia forestal se convierte ahora en una emergencia donde tiene que intervenir Protección Civil y "se hace necesario trabajar de manera coordinada y eficiente con todos los operativos y con un protocolo actualizado para las nuevas emergencias que puedan venir". Ha destacado "el proyecto de ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón, que está ya en trámite parlamentario, abarca la transversalidad para ocuparse de lo más importante, proteger vidas".

Entre otras temáticas, el foro abordará los incendios forestales como gran desafío socioterritorial, económico y ambiental; la gestión forestal sostenible como mitigación de los grandes incendios forestales; el aprovechamiento económico del monte como respuesta a las amenazas naturales y la despoblación; y los retos de las administraciones públicas ante el desafío de los grandes fuegos.

Asimismo, un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, presentará la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050.La última jornada contará con la presencia del consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, José Luis Escudero; la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica de La Rioja, Alejandro Dorado; y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior de la Comunidad Foral de Navarra, Javier Remírez.

El programa completo puede consultarse en la web https://foroincendiosaragon.es/ donde también están activas las inscripciones. El foro está abierto al público hasta completar el aforo. Los interesados en asistir tienen de fecha límite el 20 de enero para rellenar el formulario de suscripción. Además, las jornadas pueden seguirse por 'streaming' a través del canal de YouTube del Gobierno de Aragón. El conductor del acto será el geógrafo y hombre del Tiempo de Aragón TV, Eduardo Lolumo.