Ir al gimnasio, uno de los propósitos que se repite cada nuevo año: "En torno a un 45% se dan de baja antes del verano"

Consultas telefónicas o vía 'email', visitas presenciales... Cada nuevo año, muchos son los ciudadanos que se interesan por las actividades que ofertan los gimnasios tras incluir la práctica del deporte entre su lista de buenos propósitos. Enero es el mes donde se registra mayor incremento de socios, junto con septiembre tras la vuelta de las vacaciones estivales.

Según informa Alberto García, gerente de la patronal de centros deportivos y gimnasios de Aragón, ese aumento se sitúa en torno a un 10% con respecto a cualquier otro mes. "Es verdad que esos picos cada vez son menores porque la gente acude a nuestras instalaciones de una manera más constante. Después de la pandemia hay una concienciación mucho mayor (en alusión a los beneficios que para nuestra salud reporta la actividad física). Además, los centros están adoptando cambios y mejoras y la gente lo valora", apunta.

En Forus Aragonia en Zaragoza -que cuenta con 3.000 socios- acaban de estrenar este mes una ludoteca, donde los hijos pequeños de los clientes pueden quedarse mientras sus padres entrenan. Asimismo, han ampliado la zona de peso libre y han incluido nuevas zonas funcionales. Tal y como resalta Diego Rivas, director de Forus Aragonia (empresa que también gestiona los centros deportivos municipales José Garcés y Siglo XXI), el entrenamiento de fuerza ha crecido de forma exponencial en los últimos años. "Sobre todo lo notamos en las mujeres. Viene bien para tu vida diaria: para poder coger más peso, para andar más, para afrontar una carrera... En cualquier cosa que hagas necesitas tener un poco de fuerza", avisa Rivas, quien también advierte de que el deporte tiene que ir acompañado de una alimentación sana y equilibrada. "Si entreno y me nutro mal, no vas a ir por el buen camino; y al revés. El 50% de la clave es la nutrición. Nosotros contamos con una nutricionista como servicio extra", añade.

En el caso de Forus Aragonia, el crecimiento de inscripciones en enero es un poco mayor: del 15%-20%. Al igual que el gerente de la patronal del sector en la Comunidad, Rivas hace hincapié en la importancia que los aragoneses dan a su bienestar, tanto físico como mental, tras la irrupción de la covid. "Los que lo han pasado mejor dentro de la enfermedad han sido aquellos que hacen deporte. La sociedad está muy concienciada con el tema de la salud; se nota que la gente tiene ganas de hacer deporte e inscribirse en los gimnasios. La pandemia ha traído mucho estrés personal, familiar y personal, y una de las cosas que se notan son socios que se inscriben no solo por salud corporal sino para sentirse bien consigo mismo. La salud mental se cura con el deporte y además estás socializando en el club", remarca.

Otro de los cambios es el interés cada vez mayor por el entrenamiento personalizado o en grupos muy reducidos. Eso se ha traducido en la apertura de nuevas instalaciones deportivas, según explica Pablo Quílez, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y uno de los entrenadores y socio del centro 4D Rendimiento Deportivo & Salud (se acaban de trasladar a la calle de María Lostal). "Sobre todo en personas de mediana edad en adelante: a partir de los 35-40 años", afirma.

Entrenamiento individualizado en el centro 4D Rendimiento Físico y Deportivo, en la calle de María Lostal número 11 en Zaragoza. Heraldo.es

Ahora bien: a pesar del aumento de socios cada enero, no todos ellos logran convertir en hábito la práctica del deporte. "De ese porcentaje de altas en enero, de nuevos propósitos, en torno a un 45%-50% se dan de baja antes del verano. En junio ya no están apuntados, aunque es verdad que se va reduciendo. Depende de que esa persona tenga un objetivo claro y de cómo se integre; las clases colectivas fidelizan mucho más", sostiene Alberto García, que aconseja poner una meta alcanzable, intentar ser constante las primeras semanas, compartir el objetivo con un monitor del centro en el que se esté inscrito y apuntarse a alguna clase. "En cuanto te enganches esas 3-4 primeras semanas, vas a notar los beneficios y vas a querer seguir. La actividad física es fundamental para ganarle vida a los años", señala.

Por su parte, Pablo Quílez considera clave encontrar una actividad que a uno le agrade para asegurar una continuidad. "Hay mucha gente que empieza con cosas que no le gustan y ese es uno de los grandes problemas de esos propósitos de Año Nuevo. Mis recomendaciones serían: que contacten con profesionales cualificados -graduados en Ciencias del Deporte-, y no se dejen llevar por modas o tendencias de gente no cualificada. Y a partir de ahí, establecer unos objetivos que se puedan medir", indica.

"Es clave encontrar una actividad que a uno le guste y contactar con profesionales cualificados. Y, a partir de ahí, establecer unos objetivos que se puedan medir"

Mientras, Diego Rivas habla de tener constancia, marcarse unos objetivos realistas y no dudar en exponer las posibles dudas o preguntas a los profesionales deportivos de cada centro. "Las 10 primeras semanas son la clave para que tengas ya una constancia y tu cuerpo ya te exija hacer deporte. Al final, somos animales de costumbres: como la dejemos, es muy jorobado volver a ellas; es un clásico"", dice.

Más información Premian al profesor del campus de Huesca Germán Vicente por su investigación sobre el ejercicio físico y la salud

Incremento del 500% de la factura del gas

En cuanto al sector de los gimnasios en sí, se está a punto de recuperar el 100% de los usuarios previo a la covid (después de haber perdido hasta un 65% de socios en los meses más duros de los contagios). Sin embargo, aún se está lejos de la rentabilidad económica, principalmente por los elevados costes energéticos (especialmente, en aquellas instalaciones deportivas con piscina). "Se han incrementado un 300% e incluso en algún caso se han multiplicado casi hasta por cuatro. En Galicia y Levante sí que nos consta que ha habido cierres de piscinas por el mantenimiento. El esfuerzo que se está haciendo en Aragón por mantener este servicio (de piscinsa) es muy importante y no estamos teniendo ninguna ayuda", sostiene el gerente de la patronal de centros deportivos y gimnasios de la Comunidad, quien reclama "un poco de sensibilidad" por parte de las administraciones autonómicas para ayudar en estos casos.

En Forus Aragonia (con piscina, pistas de pádel y tres estudios, entre otros servicios), por ejemplo, la factura del gas ha aumentado un 500% y la de luz, un 100%. "El coste energético es una barbaridad. Intentamos minimizar los gastos maximizando todos los detalles", afirma su director Diego Rivas, que aclara que ese incremento económico no se ha traducido a las cuotas de socios. "Hemos subido los IPC, no más".

Y es que, tal y como destaca Alberto García, ha habido "una pequeña actualización" de cuotas. "Si se hubiera trasladado ese incremento (energético) al precio de la cuota y, por lo tanto, al ciudadano -como está pasando en otros sectores- no estaríamos haciendo el esfuerzo", concluye.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.