El arte llega a los paritorios del Hospital Clínico de Zaragoza

El arte contemporáneo va a llegar a los paritorios del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza gracias al impulsado dado por 22 directivas aragonesas y la asociación sin ánimo de lucro Believe In Art, que se dedica a la humanización de los espacios hospitalarios.

Esta última entidad ha explicado en una nota de prensa que las participantes en la segunda edición del Programa de Desarrollo Directivo de Mujeres de Alto Potencial han elaborado un proyecto de Desarrollo Social Corporativo que incluye el programa #PinturasQueDanVida, seleccionado a Believe in Art como oenegé que les ayude a ejecutarlo.

El programa de formación pertenece a la Escuela de Organización Industrial (EOI) y cuenta con el apoyo de Gobierno de Aragón. En él han participado 22 directivas del tejido empresarial de la comunidad autónoma, quienes, además de los contenidos propios del máster, han seguido un ciclo de Responsabilidad Social Corporativa para hacer un proyecto a favor de una ONG.

En este contexto, se ha diseñado el proyecto #PinturasQueDanVida, cuyo objetivo es una actuación artística integral, incluyendo pinturas en todas las habitaciones y pasillos del área maternal de un hospital, adaptada a cada espacio según las necesidades requeridas en coordinación con el equipo médico.

En concreto, han elegido el Hospital Clínico de Zaragoza, que, cada año, realiza 1.811 partos -1.484 por vía vaginal y 327 por cesárea- para llevar la belleza del arte en esos momentos tan especiales.

Asimismo, se ha recabado la financiación para implementarlo, contando con los patrocinios de 'Aragón Alimentos' y 'Caja Rural de Aragón'. También han creado varios niveles de esponsorización económica, con posibilidad de aportaciones de particulares y venta de lotería.

La primavera como renacimiento de la vida

El comisariado corre a cargo de Believe in Art, quien ha seleccionado a Laura Gracia, artista, y Ruth Barranco, interiorista e historiadora del arte, para la ejecución de los trabajos. El día 20 de enero está previsto que la primera comience a trabajar, quien intervendrá las salas de espera para familiares con una metáfora artística floral entre la maternidad y la primavera como renacimiento de la vida, han explicado desde la asociación.

Posteriormente, se realizarán la intervención de las salas de dilatación, en las que Ruth Barranco trabajará para lograr unos espacios "cálidos y bellos", que recuerden a un hogar poniendo todo el foco de atención en que la mujer que va a dar a luz se sienta lo más cómoda posible".

El éxito logrado por las 22 directivas con su proyecto les permitirá no solo conseguir que se realice la actuación del Hospital Clínico, sino llegar a más centros. "Estos espacios, testigos del alumbramiento de nuevas vidas, serán humanizados a través del arte para ayudar a las futuras madres a encontrarse en un entorno más cálido, familiar y menos hospitalario", han dicho desde Believe In Art.

Para dar a conocer #Pinturasquedanvida, así como para agradecer a las empresas, particulares e instituciones involucradas, el jueves, 19 de enero, habrá un evento en el que las 22 directivas darán a conocer el proyecto como ejemplo de actuación social, enmarcada en la Agenda 2030.

También se contará con ponencias centradas en desarrollar diferentes aspectos que ayuden a las organizaciones a establecer actuaciones sociales en pro del entorno aragonés por parte del Comisionado en Aragón de la Agenda 2030, Fermín Serrano, y la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Ripollés, quien además de desarrollar su trabajo en la gestión sanitaria, es ginecóloga y ha ejercido como tal en el Hospital Clínico de Zaragoza.

El acto, que cuenta con el patrocinio de Alimentos de Aragón y Caja Rural de Aragón y en el que Adriana Oliveros ejercerá como maestra de ceremonias, tendrá lugar a las 18.30 en el salón de actos del edificio de Caja Rural de Aragón.