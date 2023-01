Adrián Vázquez: "No nos vamos a doblegar ni a derecha ni a izquierda"

¿Cómo afronta unas primarias en un partido roto y en caída libre?

Con un sentido de la responsabilidad muy alto. Tras muchos meses de trabajo en la refundación, hemos entendido lo que el que partido necesita y, tras escuchar al territorio, tenemos una propuesta para darle la vuelta al partido. Es verdad que está en una situación muy mala, pero millones de aragoneses y españoles quieren volver a tener una opción liberal viable y que Cs sea una herramienta política útil.

¿Qué necesita el partido?

Dos cosas principamente. Un cambio radical de caras, que es lo que lleva nuestra propuesta, y de hacer las cosas. Hay que cambiar la cultura de partido, ser mucho más claros en lo que proponemos a los españoles y volver a ser el partido de las ideas para transformar la sociedad.

Pues la máxima responsable actual va en su lista y se llama Inés Arrimadas.

Arrimadas, Edmundo Bal y la ejecutiva saliente. Efectivcamente. Pero también están en las instituciones, son activos y lo peor que podríamos hacer es no utilizar el talento. Inés y Villacís cierran nuestra lista y en una pena que no lo haga también Bal. Pero no estarán en la dirección.

¿Tiene una fórmula mágica para darle la vuelta a las encuestas?

No, ni nadie las tiene, pero sí sabemos cómo el partido tiene que volver a ser una herramienta útil. Por hacer un símil, tenemos que conseguir el vehículo de Cs vuelva a ser competitivo.

Si finalmente se impone en las primarias, ¿integrará al equipo de Bal?

Por su supuesto. Hemos dejado tres puestos libres para integrar el talento de las otras dos candidaturas.

Bal cuenta en su lista con un aragonés de Somos, Nacho Broto. ¿Aún cree en reconducir la disidencia?

No llamaría disidencia a tener ideas distintas. Los partidos liberales deberían estar orgullosos de tener visiones distintas, mientras los valores los defendamos. En nuestra lista también está Sarasola, que estaba con Somos hace unas semanas.

Cs solo pactó con el PP para gobernar. ¿Con quién lo harán tras las elecciones?

Lo hizo en las comunidades autónomas, pero en ayuntamientos también lo hizo con otros partidos.

En las principales ciudades, no. Solo le recuerdo Madrid, Zaragoza o Teruel.

Pero no en toda España. Y uno de los principales errores fue solo pactar gobiernos autonómicos con el PP. No nos vamos a doblegar ni a derecha ni a izquierda. Pactaremos en base al programa a y lo que se necesite para cambiar cada ciudad o comunidad.

Cs está roto en tres en Aragón. ¿Aún cree posible recomponerlo?

Vengo de Bruselas, donde se hace política de otra forma muy distinta. He aprendido que las soluciones se consiguen negociando, sin líneas rojas, y menos entre compañeros.

Más información Pérez Calvo quiere que Sara Fernández lidere la lista de Ciudadanos en Zaragoza

¿Sara Fernández debe ser la candidata en Zaragoza?

Nos comprometemos a que en los primeros 45 días haya primarias en las autonomías y capitales donde se supere el límite que se fije de afiliados para que las haya.

¿Pero debería serlo?

Sara ha hecho muy buen trabajo, pero también es cierto que debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho como Cs en la institución.

¿Y quién debería encabezar la lista autonómica? Lo digo porque Daniel Pérez no va en su lista y sí el edil turolense Ramón Fuertes.

En la lista están los que van a tener una secretaría y Ramón asumirá la coordinador de Comunicación. Esto no tiene nada que ver con candidaturas y primarias.

Pues suele casar.

En nuestro nuevo partido, no.