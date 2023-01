Los expertos alertan de un aumento de las infecciones de transmisión sexual en Aragón

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) están experimentando un aumento en Aragón, con especial incidencia entre la población joven. Los expertos llevan tiempo observando una tendencia que preocupa al sistema sanitario al ser un problema importante de salud pública que conviene diagnosticar y tratar de forma precoz para cortar la cadena de contagios. Se transmiten, fundamentalmente, a través del sexo sin protección y detrás de esta explosión de casos se podría encontrar la intensificación de las conductas de riesgo o la banalización de las consecuencias de posibles contagios.

Ana Milagro, responsable del área de Biología Molecular de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet, reconoce que están observando un incremento en la positividad de las muestras, que ya se venía arrastrando de años anteriores. La mejora de las técnicas diagnósticas y el incremento de los esfuerzos de detección han favorecido también el crecimiento exponencial de este tipo de enfermedades. El objetivo, dijo, es que los pacientes que tienen síntomas "tengan accesibilidad" para enviar las muestras a partir de los médicos de Atención Primaria. Y eso favorece que haya mucho "material" con el que trabajar en este servicio. "Es fundamental -indicó- añadir siempre una serología, porque este año hemos visto un gran aumento de VIH, así como de sífilis, que prácticamente se ha duplicado respecto al año pasado, y eso es realmente alarmante". Respecto a esta infección, los datos que manejan desde la unidad de Microbiología del Servet permiten observar que han pasado de 260 de casos positivos de muestras analizadas por serología en 2021 a 400 este año: "Respecto a VIH hemos vuelto a diagnósticos similares a 2019. En lo que llevamos de 2022 hemos tenido 85 casos; el año pasado fueron menos de 70". A mitad de año, por ejemplo, ya habían alcanzado el mismo número de gonococos positivos que en todo 2021, cuando hubo 177 casos. Ahora se han detectado 288.

En general, "todas las ITS han aumentado", aunque la que más se ha incrementado es la sífilis. La ITS más frecuente en el mundo es el papiloma: "Y para prevenirla hay posibilidad de vacunarse". Dentro de las bacterianas, la más habitual es la clamidia y después, el gonococo. "La mejora en las técnicas diagnósticas permite también diagnosticar con más sensibilidad, pero es cierto que hemos notado un aumento considerable", reconoce la doctora Milagro. Al Servet llegan entre 40 y 50 muestras cada día. Al año, se analizan aproximadamente 5.500 muestras genitales, a las que habría que añadir las muestras para detectar el papiloma y las serologías; de estas últimas, casi 30.000.

Desde Atención Primaria

Las muestras para analizar ITS llegan a los hospitales desde Atención Primaria, sobre todo, y también desde los servicios de Enfermedades Infecciosas, que son los que tratan a los pacientes de VIH, y de Urgencias y del Hospital Materno Infantil.

"Si a un paciente se le diagnostica una ITS debería avisar a sus contactos para hacerse la prueba; si no cortamos esa cadena de transmisión es cuando se desborda. En algunos casos puede que la infección sea asintomática o con muy pocos síntomas", explicó Ana Milagro. Para Gema Mainar, matrona en María de Huerva, Cariñena y Herrera de los Navarros, "los casos de ITS han aumentado, y hay más consultas de la gente joven", sobre los que hay que insistir en la protección. Observa también más casos entre mujeres menores de 50 años. En su opinión: "Creo que hay un exceso de información, pero no está bien filtrada". "Tendría que haber más educación sexual", trasladó, para insistir en el tema de la prevención.

"Llama la atención que habiendo más acceso a la anticoncepción e información, la población no hace el uso adecuado, pierde el miedo y no usa preservativo como método de barrera y aumentan las relaciones esporádicas", dijo. Por su consulta pasan jóvenes que acuden con sintomatología. Se les toma una muestra que se remite al hospital para su análisis. Dependiendo del resultado de esas pruebas, dijo, se les ofrece un tratamiento; y, en caso de que sea necesario, es preciso ampliarlo también a su pareja: "Se trata de normalizarlo sin juzgar, sino haciéndoles ver que tienen que ser responsables de su sexualidad y del riesgo al que se someten".