Un estudio revela que más del 31% de los niños tienen sobrepeso u obesidad

Una investigación alerta de que más del 31% de los niños de 2 a 14 años de Aragón tienen sobrepeso u obesidad y que, además, la prevalencia de la obesidad parece ir en aumento en los últimos años. "Teniendo en cuenta el estudio que hicimos en 2014, solo referido al sector II de Zaragoza, se ve que la tendencia no es la baja. Y, si no cambian grandes cosas en nuestra sociedad, seguiremos en esta línea, tal y como ocurre en países como Estados Unidos", detalla Juan José Lasarte, pediatra del centro de salud Torre Ramona e investigador principal de este estudio.

En este nuevo análisis se incluyen todas las historias clínicas de los menores de 14 años que, a 31 de diciembre de 2020, tenían al menos un registro de peso y talla simultáneos. En total, 161.335 aragoneses. Y, de ellos, un 17,7% tiene sobrepeso y un 13,3%, obesidad, muy en la línea de los datos nacionales, cuya prevalencia conjunta oscila entre el 26% y el 32,5%. Sin embargo, este análisis va más allá y confirma que en Aragón "los factores socioeconómicos tienen más importancia en las zonas urbanas que en las rurales".

Este hecho, considera, podría deberse a que en los municipios más pequeños hay menos sedentarismo o unos hábitos de alimentación mejores. "Pero es solo una hipótesis, para confirmarlo harían falta más estudios", puntualiza. Es en los sectores de Huesca y Teruel donde hay menos porcentaje de niños con exceso de peso: un 27,7% y un 28,8%, respectivamente. En el lado opuesto se encuentra Calatayud, que alcanza el 36,4%.

El estudio refleja también las diferencias de sexo. En el conjunto analizado, el 17,5% de los niños tiene sobrepeso frente al 18% de las niñas. Sin embargo, si se analiza la obesidad, son los chicos los que registran cifras más elevadas, alcanzando el 15,2% por el 11,4% de las chicas. Generalmente, el sobrepeso y la obesidad se presentan en edades más tempranas entre las féminas. Según este estudio, la mayor tasa de sobrepeso se produce a los 10 años, con un 22,6%; mientras que en obesidad es a los 7, con un 18,4%. Por el contrario, entre los chicos, la mayor prevalencia de sobrepeso se registra a los 12 años, con el 21,8%, y la de obesidad es a los 11, con el 23,7%.

"La obesidad se desarrolla desde el principio, por lo que es muy importante la prevención", enfatiza Lasarte, quien detalla que, cuanto más se tarde en tomar medidas, más complicado resultará tener resultados. "Cuando la pubertad se inicia con mucho peso, es muy complicado bajarlo. Un porcentaje importante de esos niños ya va a tener sobrepeso toda la vida", alerta.

En el informe se pone de relieve el elevado porcentaje de infraregistro de esta cuestión en la historia clínica, un 65%. "Influyen muchos aspectos. El estudio está realizando con los valores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y así se puede comparar con otros; mientras que en los centros de salud utilizamos otros estándares, que puede que haga que se diagnostique la obesidad más tardíamente", detalla. No obstante, recalca que aunque no aparezca así descrito en la historia, no quiere decir que el pediatra no esté al tanto del incremento de peso y que no se hayan hecho a la familia las recomendaciones necesarias.

La clave: buena alimentación

La alimentación es la base para reconducir un peso más elevado del deseado porque "casi el 100% de los casos se producen porque se come más de lo que se gasta". Explica que apenas hay situaciones en las que se deba a una "predisposición genética" o que esté relacionado con "un tratamiento o enfermedad". Por ello, recalca que la prevención y la buena alimentación son fundamentales.

En este sentido, recuerda que los hábitos alimentarios se inician en el momento en el que se nace y, especialmente, cuando se introducen los alimentos. "Sabemos que los niños que no están amamantados tienen un 20% más de posibilidades de tener sobrepeso. Además, hay que evitar alimentos que contengan azúcar. Muchos de los cereales que se les dan a los bebés tienen azúcar y engorda", subraya. Y fomentar el consumo de verdura, fruta, legumbre, carne, pescado... "Las costumbres que se inician a los seis meses de vida van a permanecer siempre", resume.

En este sentido, insiste en que, aunque la sociedad tiene la mentalidad de que un niño "lustroso" es sinónimo de que está sano, realmente no es así. "Un niño del percentil 50, que es la media de peso y altura, al ojo es un niño delgado", explica. Además de lo que se come, influyen los medios de comunicación y el márquetin, con "muchísimos anuncios de alimentos". Aunque el deporte también es positivo, debe ir acompañado de un cambio en los hábitos de alimentación.

Y la tendencia no parece mejorar. Desde que Lasarte comenzó en el mundo de la pediatría hasta ahora han aumentado los casos de niños con sobrepeso e hipertensión y algunos tienen ya el azúcar elevado, es lo que se conoce como prediabetes. "La obesidad está en el centro de todas las patologías por las que nos morimos en nuestra sociedad", recuerda.

La idea es que este estudio sirva de base para monitorizar la situación en Aragón, ya que se trata del mayor problema de salud en cuanto al número de consultas de pediatría que supone.