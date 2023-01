Crimen de Fago: Los vecinos afrontan en silencio el recuerdo de Grima "porque causa demasiado dolor"

Los vecinos de Fago, uno de los pueblos más pequeños de la provincia, y uno de los más bellos de la comarca de la Jacetania, quieren pasar página y olvidar el trágico suceso que les salpicó. Hace 16 años, el nombre de Fago saltó a la palestra por el asesinato de su alcalde, y han tenido que convivir con ese estigma. Por ello, el silencio sigue siendo la nota predominante de esta pequeña localidad, que poco a poco quiere volver a la normalidad.

Los vecinos prefieren no hablar, quieren "olvidar", porque, dicen, lo sucedido les produjo "demasiado dolor". El trágico suceso sigue siendo un tema tabú que incomoda. Y es que sus habitantes siempre han procurado mantenerse al margen, sin expresarse públicamente. Y así sigue siendo.

En Fago reina el silencio. Es un pueblo tranquilo en el que sus vecinos procuran no echar la vista atrás y seguir con su vida. Si no fuera por algunos coches aparcados en las calles, ropa tendida en las ventanas y humo saliendo por las chimeneas, cualquiera podría pensar que, en estas fechas cercanas al aniversario del suceso, el pueblo está vacío. No quieren ser el punto de mira informativo. No lo quisieron ser en el pasado y tampoco ahora. La sola mención del tema provoca incomodidad, murmullos, casi enfado.

Este pequeño pueblo ha ocupado en numerosas ocasiones portadas de periódicos y ha abierto informativos, no solo el día en que ocurrió el asesinato de su alcalde, Miguel Grima. También por el posterior proceso penal y las vicisitudes de la investigación. Y es que el asesino era otro de los vecinos, Santiago Mainar, ganadero y agente forestal.

Fago, con apenas 20 habitantes, es uno de los pueblos más pequeños de la provincia. J.N.

Incluso se hizo una serie, que tampoco fue muy bien vista en la zona. Los objetivos de las cámaras y la gente curiosa siguen produciendo algo de alergia, porque no se quiere remover el asunto. Sobre todo después de tanto tiempo.

Hace 16 años este pequeño pueblo del Pirineo contaba con dos casas rurales y un bar en la plaza. Ahora esas dos casas rurales, que eran propiedad de Miguel Grima y Santiago Mainar, permanecen cerradas, al igual que el bar. Sus dueños vendieron el inmueble y se fueron.

Ahora hay un alojamiento rural, al que acuden los visitantes. No hay ningún establecimiento hostelero y la oferta de casas rurales es más que suficiente para quienes buscan la tranquilidad, la naturaleza y poder realizar actividades en la montaña.

Porque al margen de lo que ocurrió el 2007, Fago y su entorno siguen siendo lugares idílicos para pasar unas vacaciones, desconectar y dejar atrás el jaleo de la gran ciudad. Eso sí, casi todo el mundo conoce lo que ocurrió y los turistas no puede evitar preguntar por lo sucedido. En estos casos, explicaciones las justas, porque los vecinos de este pequeño núcleo quieren dar carpetazo a un suceso que generó mucho dolor y dudas que todavía no se han disipado.

En la carretera entre Fago y Majones sigue estando el monolito que dedicaron al alcalde, "un hombre legal" y que fue "vilmente asesinado", tal y como aparece en la inscripción. Aquí perdió la vida en una emboscada perpetrada por Mainar en la carretera cuando regresaba a casa tras asistir a un pleno de la comarca de la Jacetania, de la que era consejero y donde defendía con "pasión y vehemencia", según sus colegas, las actuaciones en los pueblos más pequeños.

Miguel Grima quería que sus cenizas se esparcieran frente a las montañas de Fago, pero el juzgado no permitió incinerarlo por la investigación y fue enterrado en el cementerio de Sabiñánigo.