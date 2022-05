Santiago Mainar, el autor del crimen de Fago, no quiere salir de la cárcel en tercer grado 

Santiago Mainar tiene 68 años y no quiere salir de la cárcel con la aplicación de los permisos de tercer grado. Permanecen en el centro penitenciario de El Dueso, en Cantabria, y ya ha cumplido 15 de los 20 años de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por el asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, ocurrido en enero de 2007, y otros nueve meses por tenencia ilícita de armas.

Desde que cumplió cinco años de la cárcel (un cuarto de la pena) o catorce (dos tercios), podría haber accedido a salidas a la calle durante 36 días al año, según señalan fuentes penitenciarias. Pero su manera de cuestionar el sistema penitenciario le ha llevado a no reclama ese derecho, como hizo en una carta remitida en 2018 a este periódico en la que confesó: “Nunca he solicitado un beneficio penitenciario ni me interesa”.

El autor del crimen de Fago es muy crítico con la Administración y por eso no ha reclamado nunca un beneficio penitenciario para que el Estado tenga la obligación de aplicárselo. Su hermana Marisa Mainar defiende que Santiago tiene “el derecho” a sus salidas de la prisión, aunque no lo reclama “porque no cree en el sistema”.

Aun así, su comportamiento en el centro penitenciario cántabro no ha generado problemas para los funcionarios. Allí fue trasladado en junio de 2011 por decisión de la exdirectora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, tras haber protagonizado algunas protestas en la prision de Zuera, tras conocer la condena de la Audiencia de Huesca. Llegó a pasar un tiempo alimentándose solo con manzanas.

Tres o cuatro salidas terapéuticas

El comportamiento en El Dueso le ha llevado a que le hayan autorizado “tres o cuatro” veces unas salidas terapéuticas "de dos a cuatro horas" recomendadas por el psicólogo de la prisión. El destino de estas salidas ha sido la biblioteca pública de Santander para hacerse socio y coger libros y una zona próxima a la prisión, que linda con el mar, para hacer alguna excursión. “Nunca ha dormido fuera de la cárcel, aunque tampoco tiene ninguna sanción”, critica su hermana.

Si la postura de Mainar de no solicitar el tercer grado se mantiene y si la prisión no le concede los permisos sin petición previa, puede aguantar interno en la cárcel de El Dueso hasta el año 2027. “Mi hermano es una persona culta y con un espíritu crítico, muy diferente del resto de los presos, pero se está destrozando la vida al no salir de la cárcel por no querer solicitarlo. Creo que tien derecho a salir”, sostiene Marisa Mainar.

La hermana de Santiago tiene que claro que él se sigue sintiendo “inocente” del crimen de Fago, pero también ha sufrido que su manera de proceder con vecinos y amigos no le ha generado ninguna ayuda dentro de la prisión. Estos detalles han llevado a Mainar a confesarle a su hermana que "no piensa volver a vivir en Aragón cuando salga", momento en el que tendrá 73 años.

Fuentes penitenciarias señalan que la decisión de Santiago Mainar sería “personal” por no haber reclamado su paso a tercer grado, pero “no es el primero”. De hecho, hay ejemplos de internos condenados a cadena perpetua que también muestran “miedo” a salir de prisión y llegan a reclamar quedarse u otros que incluso cometen otro delito nada más quedar en libertad para volver a prisión enseguida.