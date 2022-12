Sergio Alarcón: «Pensamos en otra ampliación de Mercazaragoza en 2023 porque hay demanda de empresas»

La naviera Maersk tendrá lista sus instalaciones en un año. ¿Qué supone para TMZ y Mercazaragoza?

Creación de riqueza y empleo, con una inversión de más de 20 millones y cien empleos. Y va a disparar el potencial de la plataforma agroalimentaria y de todo el sector logístico de Aragón.

La segunda fase de la ampliación de la TMZ se acometerá también en 2023. ¿Cuánta capacidad ganarán?

Se prevé hasta duplicar la capacidad de la terminal y su eficiencia, además de reducir los costes logísticos porque se podrán recibir trenes de hasta 750 metros en lugar de los actuales, de 550.

¿Con el almacén de Maersk lograrán más tráfico de perecedero?

Mejorará la exportación. La terminal marítima, con muchos años de crecimiento sostenido, supone hasta un 48% del tráfico internacional marítimo de Aragón. Y la carga estrictamente alimentaria ha ido ganando.

Gestionan 70 trenes semanales con los puertos de Barcelona, Bilbao y Algeciras. ¿Hasta qué punto puede seguir creciendo la plataforma agroalimentaria?

Con la ampliación podremos duplicar la capacidad, llegar a 8.000 trenes anuales respecto a los algo más de 3.700 operados en el último año. El proyecto de Maersk va a ser un catalizador y por sí mismo pensamos que puede incrementar el tráfico en un 30% en los próximos años.

¿Hay competencia o sinergia con la apuesta ferroviaria de Plaza?

Son infraestructuras logísticas complementarias y todos los proyectos de creación y crecimiento en el ámbito logístico en Zaragoza van a favorecer sin duda a todo el sector. No hay competencia directa.

¿Hay más empresas interesadas en instalarse en Mercazaragoza? ¿Disponen de suelo para ello?

Nos hemos quedado sin suelo porque el 100% de la ampliación se ha dispuesto para Maersk y TMZ. Ya estamos pensando en una siguiente ampliación que deberíamos acometer en 2023.

¿De cuánto suelo hablamos?

Estamos ahora iniciando los estudios de viabilidad para ver precisamente cuál debería ser la superficie óptima. Tenemos que hacer estudios de mercado y de viabilidad económica para valorarlo, pero ya tenemos demanda de alguna empresa y debemos ser capaces de responder.

Es decir, van a ampliar porque hay lista de espera.

Exactamente. Deberíamos acometer otra ampliación para atender la demanda de suelo por parte de empresas.

¿Son compañías locales o fichajes?

Hay que mantener la confidencialidad.

Mercazaragoza apuesta por la energía verde y ya cuenta con una comunidad energética. ¿Cuánto puede bajar la factura eléctrica?

La primera fase de instalaciones empezará en 2023 en los antiguos invernaderos de Mercazaragoza y la planta debería estar en funcionamiento antes de acabar ese año. Al mismo tiempo, tenemos previsto otro proyecto dentro de nuestro plan de eficiencia energética, la instalación de placas solares también para autoconsumo sobre la cubierta del matadero. Va a ser muy importante para poder rebajar la factura eléctrica.

Con semejante competencia de macromataderos en Aragón, ¿esa línea de negocio está condenada al estancamiento en Mercazaragoza?

Nos estamos refiriendo al sector porcino, que indudablemente ha crecido muchísimo en los últimos diez años en mataderos, y nosotros aspiramos a seguir dando servicio a toda la parte no integrada del sector porcino. No obstante, nuestro matadero es de servicios multiespecie, con otras dos líneas de lanar muy importante y vacuno que aspiramos a seguir potenciando. De hecho, en los próximos dos años esperamos conseguir crecimientos en los volúmenes de sacrificio tanto de la línea de vacuno como en porcino para la parte no integrada.