Inmaculada Cuesta, enfermera aragonesa: "Tenemos que estar preparados porque las enfermedades no se olvidan de nosotros"

¿Ya hemos superado la pandemia?No. Lógicamente los casos que hay no son de la gravedad y de la importancia que eran al principio, pero estamos todavía en pandemia. La situación ha mejorado mucho gracias a la vacunación, eso lo tenemos que tener muy claro. Si no hubiéramos tenido vacunas no estaríamos como estamos.

¿Lo haremos en 2023?Yo no tengo criterio ni evidencia científica para decir que la vamos a superar en el 2023, pero tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de lavado de manos, uso de mascarillas en determinados sitios... y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a la vacunación. Será la Organización Mundial de la Salud la que determine el final de la pandemia.

¿La sociedad está suficientemente concienciada de la importancia que tienen las vacunas?En este aspecto siempre hay gente más reticente. Lo que ocurre es que la cultura de la vacunación no la tenemos que centrar solamente frente a la covid. Para tener un estilo de vida saludable todas las personas tenemos que vacunarnos a lo largo de todas las etapas para tener una vida mejor, tener menos enfermedades y sobre todo prevenir el fallecimiento.

¿Cree que el papel de las instituciones a la hora de concienciar sobre su importancia está siendo suficiente?Todos podemos hacer más. Las autoridades sanitarias en su momento bastante tenían con organizar la estrategia de vacunación frente a la covid. La ciudadanía ha respondido, los profesionales sanitarios también hemos estado allí, los medios de comunicación han tenido un papel importante. Esto es un trabajo multidisciplinar donde cada uno tenemos que dar lo mejor para que llegue a buen puerto.

¿Cuál es la enseñanza que nos ha dejado la pandemia que deberíamos tener presente en 2023?Está muy clara. Tenemos que pensar que en cualquier momento un virus tan pequeñito como era el coronavirus nos puede poner las vidas de punta a cabeza y tenemos que estar preparados, porque nos olvidamos de las enfermedades pero las enfermedades no se olvidan de nosotros. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias europeas están haciendo un llamamiento porque está habiendo un brote de sarampión. Por eso hay que abordar todas las vacunas.

¿Qué reto tiene por delante la sanidad aragonesa?Ya lo han anunciado las autoridades sanitarias, implementar la vacunación frente a gripe en niños, vacunar frente a meningo b y vacunar también de herpes zóster en según qué determinadas etapas de la edad. Es muy importante que la ciudadanía crea que las vacunas han dejado de ser solamente una cosa de niños, que un adulto también puede y debe vacunarse, y que los profesionales sanitarios transmitan la información con empatía, seguridad y trasparencia al ciudadano. Es un trabajo multidisciplinar.

Y para lograrlo, ¿qué haría falta?Quizá más formación e información a los profesionales, al ciudadano y a los medios de comunicación. Ahí sí que la autoridad sanitaria tiene que hacer un esfuerzo.

Si ahora surgiera otra pandemia, ¿estaríamos preparados?Bueno, sabríamos posiblemente lo que no hay que hacer. Sí que nos tendríamos que plantear lo que se puede hacer mejor, porque todo es mejorable. Indudablemente la experiencia que hemos tenido serviría, pero hay que recorrer todavía mucho camino para que una posible pandemia, si aparece, no nos vuelva a pillar como nos pilló en ese momento.

¿Qué sería eso que no hay que hacer?A lo mejor al principio ser más trasparente. Yo he echado en falta una buena comunicación por parte de las autoridades sanitarias. Estaban en trabajar, trabajar y trabajar, pero ese aspecto quizás no se ha atendido como se debería de atender.