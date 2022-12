Entre la expectación y la preocupación ante el auge de la covid en China

La explosión de contagios de coronarivus en China provoca división de opiniones sobre el efecto que podría tener en Aragón y los expertos alertan de las dificultades que conlleva la falta de información fidedigna por parte del país asiático. Todo ello cuando la Comunidad suma una nueva semana sin fallecimientos a consecuencia de esta enfermedad y apenas registra 308 positivos en los últimos siete días. Hoy se conocerá la evolución de la ocupación hospitalaria. El martes había 40 ingresados por covid y la tendencia era descendente.

"Por las imágenes parece que los hospitales y las funerarias están desbordados. Es bastante creíble, pero China apenas da datos", explica Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario de la Universidad de Zaragoza. Y afirma que si se confirma que la variante que está circulando allí es la misma que se encuentra en España no debería generar incidencias a corto plazo. El problema podría llegar más adelante: "La alta incidencia en China, unida a su volumen de población, puede favorecer la aparición de nuevas mutaciones". También ayuda, según De Blas, que la vacunación no está muy extendida entre la población mayor y que se ha inmunizado con vacunas menos efectivas. "Muchos chinos no se han contagiado por lo que una variante como la actual puede crear en esta población una serie de mutaciones diferentes a las que se dan en Europa, donde mucha población ha estado expuesta al virus, bien por contagio, tras vacunarse o ambas", apunta.

En un sentido similar se manifiesta Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía está tratando de recabar información sobre las variantes circulantes y señaló que debido al estado inmunitario de la población aragonesa, si existe un impacto negativo, se prevé que sea "bajo".

Test en los aeropuertos

Menos optimista se muestra Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de Zaragoza. Reconoce estar "preocupado" por esta ola de contagios y el efecto cascada que puedan tener. Por ello, considera esencial que en los aeropuertos españoles se hagan pruebas de covid a los pasajeros provenientes de China, "tal y como están haciendo otros países". Asimismo, De Blas resalta la importancia de este acto para poder conocer las variantes exactas que están circulando por el país asiático y así detectar si hay alguna nueva mutación. "De momento, todas las que se han producido han ido orientadas a una mayor transmisión, pero no son más graves", detalla.

Badiola también recomienda que se extremen las precauciones, como el uso de mascarilla en situaciones de riesgo -aglomeraciones, centros comerciales o fiestas con mucha gente- y se vuelva a ventilar adecuadamente. Además, enfatiza en la importancia de seguir vacunándose, dado el escaso interés mostrado por la población de menor edad que ahora tiene abiertas las citas para la cuarta dosis.

Al respecto también se pronunció, en una entrevista en Aragón Radio, la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Aseguró que está un poco "espeluznada" por lo que está pasando en China y confió en que no sea un ‘déjà vu’. Por ello, consideró que todavía no ha llegado el momento de retirar las mascarillas en espacios como el transporte público, las residencias o los centros sanitarios.