Maru Díaz destaca "las políticas valientes y eficaces" de Podemos, que permiten "salir todos juntos de la crisis"

La líder de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha hecho este miércoles un balance político del año en la sede del partido en Zaragoza y ha realzado "las políticas valientes, singulares y eficaces que hemos impulsado desde el Gobierno y que han demostrado que funcionan, porque están a un palmo de la gente y nos permite salir a todos juntos de las crisis, demostrar a las familias que no están solas y generar esperanza".

Maru Díaz se ha referido a la difícil gestión política con una pandemia y los efectos de una guerra "que ha puesto en jaque a todos los Gobiernos" y, sin embargo, "tanto en Aragón como en España estamos mejor que hace seis meses como avalan los datos, gracias a medidas que han resultado ser clave y que ahora nos reconocen en Europa y nos convierten en referentes, como haber impulsado políticas fiscales audaces, atrevernos a intervenir los mercados, subir las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional".

La coordinadora general de Podemos Aragón ha puesto ejemplos de la "aprobación internacional" que han generado las medidas impulsadas en España: "Cuesta mucho ser profeta en tu tierra y es difícil -desde dentro- apreciar la magnitud de las políticas que se han llevado a cabo, pero hasta The Economist señala la buena impresión que tienen los europeos de las políticas aplicadas en España y The New York Times valora la contención de la inflación y los escudos sociales impulsados por el Gobierno como buenas medidas para frenar la crisis", ha puntualizado.

También se ha referido al último informe del INE, que sitúa a Aragón como la tercera comunidad autónoma española con mayor calidad de vida, la primera en condiciones de trabajo y la segunda en ocio y satisfacción global. "La ciudadanía está reconociendo que estas políticas funcionan, mejoran su vida y están a un palmo de sus necesidades", ha remarcado Maru Díaz.

"Está claro que había que atender lo urgente, la economía de las familias, y plantar cara a las élites y a las grandes empresas, con una reforma fiscal valiente que ha hecho que paguen más los que más tienen", ha continuado la líder de Podemos Aragón, que también se ha mostrado muy satisfecha de que en Aragón se haya puesto en marcha "el primer impuesto a las eléctricas y seamos pioneros".

También ha recordado "la importancia de intervenir los mercados y aplicar la excepción ibérica, una medida que el PP denominó timo ibérico y sin embargo ha evitado que el coste de la luz casi se triplique para las familias y ahora el resto de los países europeos quieren emular".

Pensiones

En cuanto a la subida de las pensiones, ha recordado que ha beneficiado a casi 300.000 pensionistas en Aragón, "la mayoría de ellas mujeres a las que tenemos que proteger" y ha destacado la importancia de que 157.000 pensionistas aragoneses pasen a cobrar más de 1.000 euros al mes.

También se ha referido al impacto en Aragón de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, "que ha beneficiado a 50.000 aragoneses, a pesar de que el PP votara en contra de esta medida" y fueran los causantes, durante su Gobierno, de la limitación del SMI a 735 euros.

"No es casual que España cierre el año con la inflación más baja de la zona euro, es gracias a una política activa y a medidas necesarias como la que acaba de llegar de bajar el IVA a productos básicos", ha dicho.

Sin embargo, Maru Díaz ha dejado claro que "queda mucho por hacer, las ayudas son necesarias y bienvenidas, pero las familias no comen solo harina y pan" y por ello se ha mostrado decidida a continuar "apostando por las políticas públicas, a pesar del bloqueo y las zancadillas de la oposición en el ámbito nacional, una oposición que, en Aragón, ha manifestado, "está desaparecida, porque no hay una apuesta clara fuera del cuatripartito" que gobierna la comunidad.

Al PP "solo le queda levantar viejos fantasmas como está haciendo, son las únicas herramientas que les quedan frente a unas políticas que están funcionando y cuyos logros se asumen con normalidad".

"Nos avala nuestra gestión", ha aseverado Maru Díaz, añadiendo: "Hemos llegado hasta aquí porque somos muy cabezones, hemos hecho mucho, pero eso no quiere decir que el trabajo esté hecho" y se ha mostrado dispuesta a seguir en la misma senda de cara a 2023, que ha confiado en que sea el año "de la remontada".