Rumanos residentes en Aragón: "Me encantaría tener doble nacionalidad. En Zaragoza me siento como en casa"

Un total de 1,1 millones de rumanos residen en España, de los cuales 47.833 lo hacen en Aragón (según datos del INE, a enero de 2022). Como observa la cónsul de Rumanía en Zaragoza, Mariana Ionescu, nuestro país cuenta con la segunda comunidad rumana más numerosa en el extranjero (muchos de ellos ya en segunda y tercera generación).

A finales de noviembre, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Rumanía, Nicolae Ciuca, acordaron en la primera cumbre hispano-rumana -celebrada en Castellón- crear un grupo de trabajo para que estudie las opciones para la concesión de la nacionalidad española a los rumanos aquí asentados. Aunque no se habló de plazos, el presidente hizo hincapié en que la decisión es ya en sí misma "un mensaje político extraordinario". "Cuando se produzca, que se producirá, será el tercer país de Europa con el que tenemos este tipo de alianzas y reconocimiento", subrayó.

Tras esta resolución, los ministros de Exteriores de ambos países pactaron iniciar "en breve" las negociaciones para la instrumentación del acuerdo bilateral para la conservación de la doble nacionalidad de los miembros de la comunidad rumana en España y, respectivamente, para los de la comunidad española en Rumanía, tal y como apunta Ionescu. "Nos gustaría subrayar que los representantes de la oficina consular en Zaragoza tienen presente la cuestión de la concesión de la doble nacionalidad a los ciudadanos rumanos residentes en el Reino de España. El deseo por conservar la nacionalidad rumana en el momento de solicitar y obtener la nacionalidad española por parte de la comunidad rumana residente ha sido constantemente reafirmado por esta en el diálogo político y diplomático bilateral de los últimos años", indica la cónsul, quien remarca que las relaciones diplomáticas rumano-españolas -elevadas en 2013 al nivel de Alianza Estratégica- han alcanzado "un excelente nivel, caracterizado por un diálogo frecuente y sustancial con un enfoque constructivo y abierto por ambas partes".

La nacionalidad rumana es la más numerosa entre la población extranjera empadronada en Zaragoza. Geanina Anton, natural de la ciudad de Botoșani, vive desde hace ya dos décadas en la Comunidad y es una de las rumanas a las que les gustaría obtener la doble nacionalidad. "Para mí y mis hijos, que aunque nacieron en Rumanía residen desde 2005 en España. Estoy muy bien en Zaragoza, pero también llevo años luchando y trabajando mucho. Ahora por las mañanas trabajo en casas y por las tardes estudio Quiromasaje. La mayoría de las personas que residen aquí no quieren volver a casa; desean quedarse con todo en orden y tener los mismos derechos. Más o menos tenemos los mismos, pero creo que con la nacionalidad española podría viajar a más sitios. Además, es diferente: la gente te ve de otra manera", asegura.

Geanina Anton, junto al consulado de Rumanía en Zaragoza. Heraldo.es

También Gheorghe Manolea -de Suceava y casado con una española- advierte de los contras de tener solo la nacionalidad rumana. "Entre comillas tienes los mismos derechos, pero en realidad no es así. Cuando vas al banco o a cualquier sitio con el NIE, que es una tarjeta de residencia de color verde sin foto, te tratan peor. No me sirve para nada y funciono con el pasaporte rumano con domicilio en España", explica. En su caso, está a la espera de obtener la nacionalidad española. "No voy a optar por la doble nacionalidad; no me interesa. No tengo propiedades ni nada en Rumanía y llevo aquí 26 años", afirma Gheorghe, con una consultoría financiera en la plaza del Pilar. No obstante, ve bien que sus compatriotas puedan tener esa posibilidad (una vez se dé luz verde). "Hay muchos rumanos que trabajan aquí y poseen casa en Rumanía", recuerda.

Gheorghe Manolea, junto al consulado de Rumanía en Zaragoza. Heraldo.es

Mientras, Daniela Venter, ingeniera de formación y presidenta de la Asociación de Inmigrantes Rumanos Carpatica, vino hace 16 años a España y en la actualidad trabaja en el cuidado de mayores. "Primero lo hizo mi marido y aquí nació mi tercer hijo. Los dos mayores viven en Oltenia (al sur); ambos tienen sus respectivas carreras y sus empleos y quieren quedarse en Rumanía", dice.

Para ella, poder acceder a la doble nacional es "muy interesante". "Por ejemplo, por lo del espacio Schengen (al que pertenece España y que permite a los residentes de la UE viajar a través de las fronteras interiores de sus países miembros sin tener que pasar controles o mostrar sus pasaportes). Hay naciones, como Austria, que no quieren que Rumanía sea aceptado en dicho espacio. A algunos les serviría mucho para salir por trabajo o viajar. Los jóvenes que han estudiado aquí -como mi hijo- van a Bucarest de vacaciones, pero aquí están sus vidas y no quieren dejar la nacionalidad rumana. Creo que yo también pediré la doble nacionalidad. Me encantaría tener también la española porque en Zaragoza me siento como en casa", señala Daniela.

Más información La UE acepta a Croacia en la zona Schengen, pero no a Rumania y a Bulgaria

Por su parte, Emilia Ilariana Marcu, de 33 años y dueña de un salón de manicura y pedicura en el centro de la capital del Ebro, valora positivamente la puerta abierta tras el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Nicolae Ciuca. "Si llevas años en España, lo veo bien. La pediría siempre y cuando no me condicione. Ahora mismo tampoco es una prioridad; habría que mirar las ventajas o los trámites. Si supone un esfuerzo de dinero u otras cosas, te lo piensas", opina.

Esta joven vino a España en 2009, aunque antes lo habían hecho sus padres (afincados en la localidad andaluza de Huelva). Aquí ha estudiado Turismo (en la UNED) y ningún miembro de la familia ha renunciado a su nacionalidad. "De momento, tengo abuelos en Rumanía. Yo estoy cotizando en España desde 2010 y no creo que tenga derecho en mi país a nada. En el caso de mis padres sí (en referencia a recibir una pensión), al haber trabajado en los dos países", cuenta.

Emilia Ilariana Marcu, de 33 años y dueña de un salón de manicura y pedicura en el centro de Zaragoza. E. I. M.

Los convenios de nacionalidad de España

Dentro de Europa, España solo tiene acuerdos de doble nacionalidad con Portugal y, recientemente, con Francia. "Este convenio, suscrito en la ciudad francesa de Montauban, salda una deuda histórica con el exilio republicano, al tiempo que refuerza los derechos de ciudadanía de españoles residentes en Francia y de los franceses en España, lo que supone una mejora de sus condiciones en el país de residencia", señalaron desde la Moncloa el pasado abril, cuando entró en vigor dicho convenio.

Asimismo, nuestro país ha firmado convenios con distintos países iberoamericanos: con Chile (1958), Perú (1959), Paraguay (1959), Nicaragua (1961), Guatemala (1961), Bolivia (1961), Ecuador (1964), Costa Rica (1964), Honduras (1966), República Dominicana (1968), Argentina (1969) y Colombia (1979).