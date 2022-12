Un exjefe de Homicidios novela un crimen por celos en la residencia de Movera

El exjefe de la unidad de Homicidios de la Policía Nacional, Luis Arrufat, acaba de publicar una novela titulada ‘Sala de espera’, editada por Amazón, que está inspirada en un crimen ocurrido el 31 de agosto de 1995 por los celos a una mujer que cometió un anciano de 72 años, quien mató en un duelo de honor con una pequeña navaja a otro de 92 en la residencia de Movera.

El suceso se produjo por “el amor platónico” que el autor del homicidio tenía por una anciana, quien ignoraba estos sentimientos (así lo declaró a la Policía), como le pasaba a la víctima que vivía con él en la misma habitación. El agresor clavó el arma en la parte izquierda del cuello de su compañero tras adquirirla con otra en una tienda del Tubo y entregarle la suya a la víctima para que pudiera defenderse.

Luis Arrufat, natural de Valdejunquera (Teruel), de 73 años, ha escrito la novela sobre este crimen que le marcó en sus más de veinte años (1980-2005) que trabajó en la unidad de Homicidios de Zaragoza, al coincidir su llegada casi con el nacimiento de la misma. “Lo hago porque me marcó ya que la anciana no sabía nada del amor que le profesaba el anciano porque tenía alzheimer ni tampoco lo conocía la víctima”, confiesa. “Además, el asesino actúa como el Capitán Trueno, al acabar el suceso con un dueño por honor. Y luego actuó como si la mujer fuera suya al cometer el crimen”.

Aun así, como defensor del chapurriau, lo ha publicado en ese idioma del Bajo Aragon y en castellano. Y además, parte del suceso lo traslada a un pueblo de la comarca del Matarraña, en Teruel, de donde procede la víctima del crimen y es trasladado a una residencia de Zaragoza tras haber perdido allí a su mujer.

“Era aguacil del pueblo deel Matarraña y se enfrenta contra él un pastor en la residencia, después de haber ido a dormir y ayuda a una mujer que fue farmacéutica a subir en el ascensor”, relata el escritor, jubilado en la Policía Nacional desde 2005. “Le grita que le quería quitar a su novia. Al día siguiente se marchó al Tubo, compró dos navajas iguales, una blanca y otra negra, que le dio a la víctima y lo mató en el duelo por honor”.

Recorte de Heraldo de Aragón del crimen de la residencia de Movera, 31 de agosto de 1995. Archivo de Heraldo de Aragón

Doce años de condena con una atenuante

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó al acusado a doce años del homicidio del anciano de la residencia de Movera, aunque él no quiso prestar declaración. Aunque no aceptaron su enajenación ni trastorno mental transitorio, como reclamaba su abogada, sino que la muerte fue pleada y premeditada.

Recorte del juicio del crimen de Movera, en Heraldo de Aragón, en 1996. Archivo de Heraldo de Aragón

Pero la sentencia aceptó que en el extremo final del crimen puede hablarse de un trastorno mental transitorio del sujeto y le aplicó la atenuante de trastorno en lugar que la eximente completa que reclamó la defensora. Al hacerse firme la sentencia, la dirección de la prisión de Torrero le aplicó al acusado de 76 años el régimen de tercer grado y pudo salir en libertad provisional.

Serie de television

Luis Arrufat ya colaboró con la serie televisiva Grupo2 Homicidios, que dirigió Roberto Roldán para la productora Factoría y se emitió en las televisiones Cuatro y AragonTV. «En los siete capítulos que hicimos no entró el crimen de la residencia de Movera que era el que más me gustaba y por eso he escrito la novela. Yo soy un cuentista sobre el crimen con lo que conozco más que un autor», indica. Entre los personajes de la novela incluye un creador de películas.

El exjefe de Homicidios escribió antes otros dos libros en chapurriado (’Cor de mare’ o ‘Corazón de madre’ y ‘Daball del Tellat’ o ‘Daball del tejado’, que tiene 130 capítulos sobre la Guerra Civil en el Matarraña) que ha difundido entre los 40.000 seguidores en el Bajo Aragón que pudieron verlos antes de la publicación a través de escritos en internet.