Vivir sin internet

La coicidencia de haber cambiado de casa hace unos días y tener que reducir el gasto del teléfono móvil me ha llevado a pasar unos cuantos días sin internet y he pensado que me había encerrado en un pueblo deshabitado. Entiendo lo que me contaba hace unas semanas el alcalde de El Frago, José Ramón Reyes, quien se empeñó en llevar internet al pueblo de las Cinco Villas porque iba a servir para su desarrollo económico, para traer nuevos vecinos que teletrabajan y para resucitar la escuela cerrada desde 1990.

En esta batalla del siglo XXI, este municipio ha ganado población desde 2019 con 40 nuevos vecinos: han pasado de 99 censados a 139 en 2022. El aumento de la población se basó en la inversión en proyectos como el Programa Arraigo, que ha traído personas que trabajan allí gracias a haber invertido en internet y que han recuperado el bar del pueblo. Pero lo más singular es haber conseguido reabrir la escuela, con siete niños de educación primaria, cerrada hace 32 años.

Una profesora de esos niños me contaba que es muy importante esa recuperación y que no pueden perder ese símbolo que les liga a la modernidad. Destacaba que el pueblo tiene también la asociación cultural La Fragolina, que edita su revista mensual: ‘Entre picarazones’. «Hay un proyecto para una empresa de cosmética, otra brigada con cinco caballos para limpiar el monte y un proyecto de biomasa para trabajar en el campo», detalló el alcalde.

Después de haber sufrido el efecto de carecer de internet, que me llevó a la buena costumbre de pasar más tiempo con los libros, espero compatibilizar el futuro de la web con el pasado de la lectura.