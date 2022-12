Monte de Piedad, joyas a buen recaudo: "Para no gastarme el dinero que gano, compro oro y empeño si necesito efectivo"

María (prefiere preservar su identidad y no publicar apellidos) lleva más de ocho años invirtiendo en oro para poder ahorrar. "Para no gastarme el dinero que gano, compro oro y empeño si necesito efectivo. Ahora mismo, voy a montar un restaurante en Marina d'Or y con el dinero que tengo en joyas, más de 10.000 euros, puedo pagar la escritura y aún me sobran 2.000", cuenta esta mujer, que asegura que es "mejor comprar oro antes que bisutería porque al final siempre tiene valor". "En vez de dejarte 20 euros en unos pendientes, te gastas 50 o 70 y luego siempre valdrá algo. Aunque sea menos de lo que pagaste por ellos, siempre queda algo", argumenta.

Por su parte, Esther se ha visto obligada a recurrir al Monte de Piedad de Zaragoza tras sufrir un accidente de tráfico. "Como vivo en un pueblo y tengo que bajar a la rehabilitación a Zaragoza, me costaba 50 euros cada viaje con el taxi. En total ya me he gastado 2.000 euros y ahora, por fin, ya me ha empezado a pagar el seguro", asegura la mujer, que espera volver pronto a por sus joyas.

"El Monte de Piedad es el lugar más seguro y más barato para guardar las joyas cuando se va de vacaciones"

Para Pilar, el Monte de Piedad es el lugar "más seguro y más barato" para guardar las joyas cuando se va de vacaciones. "Me voy unos días a la montaña y luego igual también al extranjero. Antes tenía una caja de seguridad en el banco, pero dejarlo aquí cuesta mucho menos", reconoce.

Más información Solo uno de cada cuatro españoles está satisfecho con sus planes de reciclaje laboral

El Monte de Piedad de Zaragoza depende de la Fundación Ibercaja y la Asociación Española celebra su semana hasta el 4 de diciembre. Seis entidades de todo el país buscan estos días dar a conocer la labor que realizan las organizaciones. Para ello, en la capital aragonesa, este jueves todos los interesados pudieron descubrir el valor de sus joyas sin coste ni compromiso.

Una tasadora valora una joya en el Monte de Piedad en Zaragoza. H. A.

"Las cajas de ahorro nacieron de los Montes de Piedad. A día de hoy es un método de financiación más y es de forma inmediata. En concreto, una persona acude con sus joyas, que deben de ser de oro de mínimo 18 kilates (y puede contener otros elementos como gemas o diamantes añaden valor). Estas se dejan como aval del préstamo. El usuario puede volver a por ellas cuando quiera y tiene que abonar el nominal y el interés (7% TAE). Se pueden dejar hasta un año y se puede renovar otro año más", especifica Raquel Sancho, responsable de administración del Monte de Piedad.

En mayo, explica, se actualizó la cotización y, a día de hoy, el valor del oro de 18 kilates es de 22 euros el gramo, en vez de 18 como era antes. "Lógicamente si lo vendes, te dan más dinero, unos 34 euros el gramo, pero nunca puedes volver a recuperar tus joyas", especifica.

"Es un préstamo fácil y ágil. En periodo de crisis siempre se nota, pero siempre hay gente que viene habitualmente"

En el Monte de Piedad de Zaragoza trabajan tres tasadoras. "Es un préstamo fácil y ágil. En periodo de crisis siempre se nota, pero siempre hay gente que viene habitualmente. Hay quienes están pasando un bache y acuden si han recibido una multa, para pagar una matrícula de estudios o incluso para la factura de la luz", sostiene una de las profesionales, Maite López. Después, añade, "cuando han superado la mala racha, vuelven y recuperan las piezas que dejaron", añade.

Más información Ibercaja lanza Ahorro Fijo, su nueva gama de seguros de ahorro garantizados a 3 y 5 años

Los Montes de Piedad

Los Montes de Piedad son entidades sin ánimo de lucro y sus beneficios se destinan a mejorar la vida de los ciudadanos a través de proyectos sociales, educativos, culturales y medioambientales. Además, a través de la inclusión financiera, estas entidades ofrecen una alternativa crediticia de forma transparente, ágil y justa.

A día de hoy, hay en España 10 entidades que operan Montes de Piedad y no todas las ciudades cuentan con una sede. Valencia, Madrid, Las Palmas, Málaga, León o Gijón, son algunas de las localidad que disponen de este servicio.