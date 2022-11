Más de 58.000 licencias de armas en Aragón: "Cada vez se federan más mujeres en caza"

A día de hoy, en Aragón hay 58.349 licencias de armas, once más que el año pasado. Sin embargo, la tendencia del último lustro es descendente ya que en 2018 había mil más, según los datos facilitados por la Guardia Civil. En España, "solo pueden llevar armas los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de vigilantes, cazadores, tiradores deportivos y las personas que acrediten una necesidad de autodefensa", según el cuerpo.

La mayoría de permisos son de caza: 18.342 de clase D (caza mayor) y 30.993 de E (tiro deportivo y escopetas de caza). Y por consiguiente, también la mayor parte de armas reglamentadas: más del 65% son escopetas y de fuego de anima lisa y asimiladas y el 15% de fuego para caza mayor. "A día de hoy hay 28.000 personas federadas en la Comunidad y ahora el número se mantiene después de pasar unos años de bajada", explica el presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Miguel Ángel Girón.

Más información Ordesa cierra algunos senderos peligrosos en invierno por el hielo y los aludes

"La mayoría somos personas mayores, pero es verdad que cada vez hay más mujeres. No pasa ningún año sin que se federen varias", señala. En cuanto a menores de edad, que en Aragón hay 251 con licencia, siete menos que el año pasado, Girón especifica que suelen poseer licencia por tradición familiar. "Casi todos, por no decir todos empezamos en el mundo de la caza porque nuestros padres eran cazadores y nos llevaban con ellos. Ahora sucede los mismo", reconoce.

En concreto, hay 88 menores con permiso en Zaragoza, 83 en Huesca y 80 en Teruel. "Hay mucha gente joven, de entre 16 y 30 años, que tiene pasión por los perros y los jabalíes y son rehaleros. Para ello necesitas una inversión importante y contar con una instalación", sostiene. La realidad, argumenta, "es que la caza mayor (jabalí, corzo, ciervo y cabra) va en aumento y la menor (perdiz) en declive, con la excepción del conejo". Girón defiende el papel de la caza: "Aunque no quieran los cazadores, les hacemos ir a abatir corzos y conejos por los daños que ocasionan en la agricultura".

En cuanto a otro tipo de armas, en Aragón hay 7.101 pistolas y revolvers (60 menos que el año pasado) y 5.776 específicas para tiro deportivo (50 más que en 2021). Al libro de coleccionistas de Aragón se suman cada año más. En 2018, había 1.045 y a día de hoy, en 2022, hay un total de 1.348 (1.122 en Zaragoza, 140 en Huesca y 86 en Teruel).

Más información Aragón prohíbe por primera vez las batidas de caza en zonas con osos

Tan solo existen 8 armas de fuego largas para vigilancia y guardería y 10 de inyección anestésica. En ninguna de las tres provincias, se registran arcos y armas relacionadas con la pesca ni para lanzar cabos.

Para conseguir la licencia de todas y cada una de las armas, es necesario cumplir una serie de requisitos como ser mayor de edad (aunque para el uso de escopetas de caza, existen autorizaciones especiales para que un menor acceda a su uso, supervisado siempre por el padre o un tutor), pasar unas serie de pruebas marcadas por la administración (tanto de carácter teórico como práctico) y disponer de un certificado en el que se acredite el estado psicotécnico. Además, en el caso de las armas cortas y rifles, deben estar guardadas en armeros de seguridad con unas características específicas para dicha función.

Más información La Almunia busca controlar la población de conejos y limitar su expansión

Tipos de licencia



Tipos de amas permitidas en España. K. U.

-La licencia tipo A (6.431 en Aragón) se concede a personal militar y cuerpos de seguridad del Estado para la tenencia de armas de uso privado, es decir, al margen de su actividad; pudiendo tener en su domicilio hasta cuatro armas cortas, incluidos calibres que no se permiten en otro tipo de permisos.

-La licencia tipo B (254 en Aragón) está pensada para aquellas personas que necesitan el arma para su seguridad y defensa, debiendo demostrar que su vida corre realmente peligro.

-La licencia tipo C (1.018 en Aragón) está reservada a los vigilantes de seguridad y escoltas privados de las empresas de seguridad, a los vigilantes de explosivos y a los guardas rurales, no pudiendo poseer una persona más de una licencia tipo C. En los casos en que las respectivas regulaciones permitan la posesión o utilización de un arma corta y un arma larga para vigilancia y guardería, ambas serán amparadas por la misma licencia.

-La licencia tipo D (18.581 en Aragón) es la correspondiente a los rifles de caza mayor y la puede solicitar cualquier mayor de edad que supere las pruebas pertinentes.

La licencia tipo E (30.709 en Aragón) corresponde a armas de tiro deportivo y escopetas de caza.

La licencia tipo F (1.356 en Aragón) permite utilizar tanto armas largas como armas cortas, pero con una serie de limitaciones, ya que está pensada para su uso en campos de tiro y se debe llevar el arma desactivada, separada de la munición y sin cargar en los trayectos entre el domicilio y el campo de tiro.