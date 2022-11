La Almunia busca controlar la población de conejos y limitar su expansión

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha contratado los servicios de la empresa de control de fauna Ava Social S.L. para "tratar de dar una respuesta al problema de la proliferación de conejos", explican en un comunicado.

Esta compañía, argumentan, después de un estudio pormenorizado, estima una media en el término "de 160 conejos por hectárea, lo que supone una población de entre 700.000 y 1.000.000" de ejemplares.

Ante esta situación, sostienen que "no es viable acometer la caza, así que se ha optado por la solución consistente en aplicar un producto repelente de origen natural y no dañino ni para la fauna ni para la flora de la zona". Dicho producto, detallan, se va a aplicar "preferentemente por las zonas de propiedad municipal, en concreto en la zona deportiva, Jarandín y La Cuesta , con especial atención a la zona de la escombrera".

El objetivo de este método, aseguran, es que los conejos "no salgan de su perímetro y no invadan las propiedades particulares de al lado". "Se espera que el producto limite solo la zona establecida y los conejos no la abandonen, repeliendo el pasar a otros lugares", añaden. La intención es limitar la población de conejos por no tener el acceso tan fácil al agua y a la comida. Cada propietario en su parcela podrá utilizar el método que considere.

"Se va a aplicar cada tres semanas durante cuatro meses para ver la eficacia", adelantan. Los primeros afectados por los daños que produce una plaga de tal magnitud son los agricultores y agricultoras en sus campos. En segunda instancia la plaga está afectando también a instalaciones municipales y a sus infraestructuras, con los consiguientes problemas derivados de este hecho.