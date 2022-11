Pet Market, el único mercado dedicado en exclusiva a los "animalhijos"

La antigua fábrica de Enrique Coca - calle San Pablo, 59, en El Gancho- se ha convertido este fin de semana en el escenario de la cuarta edición de Pet Market, el único mercado de Zaragoza dedicado única y exclusivamente al mundo animal, o como dice su organizadora, “a los animalhijos”. “Hoy en día cualquiera de las personas que tenemos animales en casa los cuidamos y tratamos como uno más de la familia”, reivindica Silvia Porras, creadora de la marca ‘Tu perro es bienvenido’ -empresa zaragozana creada en 2019 especializada en este sector- y organizadora del evento.

Precisamente por eso nacía este mercado, que se celebra este fin de semana -los días 26 y 27 de noviembre- y en el que más de una veintena de expositores especializados llegados de toda España comparten productos de decoración, mobiliario, complementos, moda, alimentación e incluso propuestas de ocio con animales. Además, lo hacen para todos ellos. “Desde los pequeños caniches o yorkshire, que tienen ropa, lacitos, o juguetes; hasta perros de gran tamaño, con arneses, collares y productos especializados”, destaca.

Según los últimos datos que maneja Porras, tan solo en Aragón hay unos 300.000 perros, mientras que no existe un censo de gatos como tal. En el market representan el 90% de la oferta por tratarse, explica, de la oferta mayoritaria. “La demanda no para de crecer. Hemos pasado de seis expositores el primer año a 22 este”, añade al tiempo que recuerda que, quienes todavía no se hayan acercado, tienen hasta las 20.00 horas de este domingo para hacerlo: “La entrada es gratuita”.

Silvia Porras, organizadora Camino Ivars

Desde chubasqueros o chaquetas, pasando por collares a juego con una prenda del dueño; joyería animal, caricaturas, comida natural -cada vez más en auge- o incluso cachirulos perrunos. En este mercado no falta absolutamente nada ni para animales, ni para dueños. “En la última edición de Navidad llegamos a más de 2.000 visitantes. Este año seguro que lo superaremos”, señala Porras.

María Guerrero, experta en duelo animal Camino Ivars

Entre los stands encontramos a Javier Gavaldá y Marc Cañibano, de la marca barcelonesa WildTopDogs, especializada en productos para “perros grandes y enérgicos”. ¿Y qué ofrecen? Dos cuestiones fundamentales para los dueños de estos: seguridad -para el humano- y confort -para el perro-. “Tenemos collares, arneses y correas resistentes, fuertes y sobre todo cómodos. Una demanda que llevaba años dándose en España”, advierten.

Paula Izquierdo, ilustradora animal Camino Ivars

Justo enfrente encontramos a la ilustradora Paula Izquierdo que realiza diseños con personas que quieren un recuerdo con sus compañeros animales. “Es algo que se regala mucho en Navidad. No solo a uno mismo, sino a familiares o amigos que aman a sus mascotas”, reconoce. De hecho, con su marca Paula Ilus, asegura que hasta Navidad no va a parar de trabajar.

Javier Gavaldá y Marc Cañibano, de la marca barcelonesa WildTopDogs Camino Ivars

“Empecé dibujando a mi perra, luego mis amigos me pedían que lo hiciera con los suyos, y a lo que me di cuenta se convirtió en esto. La gente busca, cada vez más, cosas únicas y personalizadas”, asevera.

Gatificando espacios

Pero no todo está pensando para los perros. En TocaMadera Cats, Silvia Méndez y Víctor Villahoz trabajan, desde Tarragona, en la gatificación de todo tipo de espacios. “Se trata de enriquecer cualquier ambiente para que el gato tenga una vida más feliz”, explica ella. Colocan elementos en paredes y otro tipo de rincones, como casetas, rascadores o puentes, para que descansen, jueguen o hagan ejercicio. Todo hecho a mano y en madera. “Víctor representa a la tercera generación de una familia de ebanistas, en la pandemia se quedó sin trabajo como carpintero y decidimos probar”, añade. Hoy se dedica a gatificar espacios, como catcafés por toda España, y a mejorar la vida de los felinos.

Moda para perros Camino Ivars

Mucho más que stands

Además, de forma paralela, este año se han programado cuatro charlas sobre temas de lo más diversos, como educación canina, perros de alerta médica -capaces de detectar casos de epilepsia y diabetes-, belleza y salud en los animales y un encuentro para hablar sobre duelo animal, esta última a cargo de María Guerrero, una doula animal, o lo que es lo mismo, acompañante.

Silvia Méndez y Víctor Viillahoz, de Tocamadera Cats. Camino Ivars

“Se trata de un duelo no reconocido, muchas veces tenemos que escuchar cosas del tipo “Sólo era un perro, cógete otro”, y eso es algo muy difícil de gestionar”, reconoce la zaragozana. Además, como ocurre en una pérdida de otro ser humano, la culpa suele instalarse en todo el proceso. “Es importante sustituirla por la responsabilidad”, añade. En su caso, y tras vivirlo en primera persona, en 2016 decidió viajar a México y Colombia para formarse en tanatología veterinaria, titulación que en España no existe. “Cada vez hay una mayor demanda, y más personas necesitan un apoyo para estos momentos. Al final, son un miembro más de la familia”, concluye.