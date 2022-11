Jaime Justo: "Invertir en seguridad es ahorrar dinero"

El zaragozano Jaime Justo es el presidente de la Federación de Asociaciones de España en Cerrajería y Seguridad (FAECS) y de la Asociación de Profesionales de España de la Cerrajería y Seguridad (AFECS), colectivos que agrupan a profesionales de este sector en nuestro país.

Esto de ser bipresidente…

Eso es cosa de los profesionales. Ellos me eligieron en 2012 y me han vuelto a elegir recientemente. Yo solo trato de responder a la confianza promoviendo medidas para actualizar todo lo posible el concepto de seguridad.

¿Varía el concepto de seguridad?

Por supuesto. Las medidas de seguridad evolucionan para responder a las medidas que adoptan los cacos para robar. Invertir en seguridad es ahorrar dinero, así de claro. Por eso organizamos este fin de semana en Madrid ‘El fin de semana del cerrajero 2022’. Allí nos vamos a reunir la mayoría de los grupos de cerrajeros de España.

¿Quiénes van a asistir?

Estará el Grupo Vicuña; el Gremi de Serrallers de Catalunya, que agrupa a tres mil profesionales catalanes; Cerracor: ASCE; Asmace; UCAS; el Grupo Cerrajero; la Asociación de Peritos Forenses… Antes, organizamos el congreso en Zaragoza, Santiago, Valencia, Málaga y Madrid.

¿Cómo se evalúa la seguridad?

Por el tiempo.

¿Por el tiempo?

Sí, la seguridad se mide por el tiempo. Una mala cerraja se abre en unos segundos. Una buena cerraja cuesta mucho más. Hay puertas acorazadas que aguantan 20 minutos a radiales, palanquetas, martillos grandes…

Me intrigan las singularidades del mundo de la cerrajería.

Reconozco que es un sector muy especial. No existe una enseñanza reglada, por así decirlo. No hay una formación profesional que se pueda estudiar.

Y entonces, ¿cómo se logran formar los Cuerpos de Seguridad del Estado?

Yo mismo he dado cursos en la Policía Nacional, en la Policía Local, en la Guardía Civil, en Bomberos…

¿Y a usted quién le enseñó?

Aprendí de forma autodidacta. Yo empecé con 18 años. Descubrí un sistema para abrir puertas. En concreto, fui pionero en la apertura de puertas sin destruir la cerradura. Monté un pequeña empresa. También fui pionero en abrir puertas las 24 horas del día.

Su firma es muy conocida: Hermanos Justo.

No me quejo. Me ha ido bien. También le digo que me gusta trabajar e innovar.

Igual que ‘hackers’ famosos han acabado de jefes de seguridad informática en multinacionales, ¿conoce algún caco que haya acabado trabajando de cerrajero?

No me consta.

¿Y a la inversa?

Tampoco.

¿Es necesario tener certificado de penales?

En mi empresa, desde luego se exige el certificado de penales.

¿Alguna cerradura inconfesable que haya abierto?

Si son inconfesables, evidentemente, no se pueden contar. Tanto la Policía como la Guardia Civil me han llamado muchísimas veces. Afortunadamente, hemos podido resolver muchísimos casos.

Podía escribir un libro: ‘Jaime Justo, aventuras de un cerrajero’.

No quedaría mal. Ya me lo escribirá usted…

Ruego adelante un capítulo confesable.

En una ocasión, tuve que acudir al cementerio. Un señor se había quedado encerrado en el mausoleo familiar.

Este capítulo casi es de película de miedo.

¡Ja, ja, ja! La verdad es que estaba muy apurado el buen señor. Yo le dije que volvería mañana.

¿Qué me dice?

No. Era broma. Abrí la cerraja y nos fuimos del camposanto. El buen señor quería mucho a sus familiares difuntos, pero mucho más ver la luz del día.

¡El libro va a ser un auténtico pelotazo!

De momento estoy centrado en ‘El fin de semana del cerrajero’.