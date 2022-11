30 años de doblaje en Aragón: series, telenovelas turcas y realities como ‘Top Chef’

Ver una película extranjera en televisión o poner nuestra serie policíaca favorita no nos supone un gran esfuerzo. Nos sentamos en el sofá de casa y presionamos el botón del mando a distancia. No nos paramos a pensar que, originalmente, ese contenido audiovisual está grabado en otro idioma y que debe ser doblado por actores españoles. Algunos de ellos son aragoneses.

En Zaragoza llevan doblándose emisiones de este tipo desde hace 30 años. La mayoría de ellas se hacen desde Estudios Roma, que ha cumplido un cuarto de siglo. Allí doblan películas, series, documentales, animación y telenovelas de primer nivel, que podemos encontrar en cualquier cadena de televisión y también en las diferentes plataformas de contenidos audiovisuales.

“Ahora que se acerca diciembre tenemos los lotes de películas de Navidad que podemos ver en televisión cada sobremesa”, dice Adolfo García, director de Estudios Roma. “En septiembre nos vienen en gran cantidad para que comencemos a doblarlas y estén listas para estas fechas”, explica. “También doblamos realities, como algunas de las emisiones internacionales de ‘Top chef’, y los documentales de National Geographic que se ven en televisión pasan por aquí”, añade García.

Clausulas de confidencialidad "leoninas"

No solo eso, algunas de las series de ficción más conocidas se doblan en Zaragoza, aunque desde este estudio no pueden desvelar cuáles son. “Doblamos series de diario que se pueden encontrar en las cadenas principales, pero tenemos unas cláusulas de confidencialidad leoninas y no podemos dar nombres. Estamos hablando de que se trabaja con inmediatez y se podría escapar el típico spoiler y fastidiar un estreno”, afirma el director de Estudios Roma. Por ese motivo las productoras “exigen un nivel altísimo de seguridad informática y cada uno de los participantes en el doblaje tiene que firmar cláusulas de confidencialidad para evitar estas fugas”, confirma.

Sí pueden desvelar algunas de ellas. “La serie ‘Los misterios de Murdoch’, que se emite en Paramount, la doblamos aquí. Ya vamos por la temporada número 15, son más de 300 episodios”, y añade, “también la serie del perro policía ‘Rex’ se ha doblado en este estudio y se siguen doblando las nuevas temporadas que están rodando en la actualidad”, explica García. “Aun no se ha acabado de rodar y ya estamos doblando. Se intenta que la emisión y el estreno sea simultáneo en todo el mundo por lo que tenemos que seguir un ritmo frenético”, asevera el director.

Desde hace unos años, este estudio ha incorporado nuevos clientes a su cartera de doblaje. Se trata de las telenovelas turcas. “Hemos hecho bastantes. Ha sido frenético”, asegura García. “Hasta hemos tenido que incorporar a una traductora turca para poder traer ese material aquí”, confiesa. En cuanto a las películas de cine “están reservadas a los grandes estudios, en Madrid y Barcelona, aunque, a veces, sí tenemos alguna participación en la postproducción o redoblaje de películas como ‘Las niñas’ o ‘Goya 3 de mayo’ de Carlos Saura”, dice el responsable del estudio.

Captar las emociones de los actores en segundos

Montse Galve y Lilian Violadé son actrices de doblaje y trabajan desde los comienzos de esta actividad en Aragón. “Hace 30 años vinieron a Zaragoza tres profesionales del doblaje de Barcelona y montaron una escuela y un estudio. Allí empezamos a formarnos y luego a trabajar. Ambas cumplimos los 18 haciendo el curso de doblaje”, recuerda Lilian Violadé.

Desde entonces no han parado de trabajar “mucho y todos los días”, puntualiza Montse Galve, que da voz a la forense, una de las protagonistas, de ‘Los misterios de Murdoch’ “Es el proyecto que nos lleva más tiempo y he pasado muchos años doblándola”, confirma Galve.

Esta actriz de doblaje sigue manteniendo el mismo perfil que cuando empezó porque “la voz no me ha cambiado. Mi perfil es el de mujeres de más de 30 y menos de 60. Al tener la voz grave, suelen ser personajes empoderados, jefas o madres”, explica.

Aunque a veces tiene que enfrentarse a personajes a los que no está habituada. “Todos los que me ponen para las series turcas se salen de mi zona de confort. Suelen ser personas cuya manera de interpretar está muy alejada de lo que a mí me gusta hacer. Son más histriónicas -teatrales- y modulan mucho la voz, Me supone un reto porque a veces no me siento muy cómoda”, confiesa la actriz.

El perfil de Lilian es algo diferente. “Cuando empecé, tenía la voz muy fina y hacía de jovencitas, de niñas pequeñas. Pero mi voz ha evolucionado, se ha agravado y ahora el rango es más amplio. Hago niñas, pero no tan pequeñas, y mujeres de hasta 50 años”, dice Violadé.

Otro reto es también el ritmo de trabajo. “No tenemos el guion antes de comenzar a doblar y cuando entras en el estudio te encuentras con el atril y el texto que tienes que decir por primera vez. Miras al personaje para ver qué es lo que siente, cómo lo expresa. Ensayas un poco y comienzas a grabar”, explica Lilian Violadé. “Es muy rápido, en cuestión de segundos tienes que captar las emociones que están transmitiendo para hacerlo tu también”, continúa la actriz.

Románticos de la profesión y artesanos de la voz

No solo eso, en ocasiones les toca cantar. “Muchas veces tengo que cantar o tararear algo. Yo canto fatal pero con ensayo, lo hago”, afirma Violadé. “Otra cosa es que me tocara un personaje que cantara muy bien, entonces me doblarían a mí la parte cantada”, asegura.

Entre sus mejores recuerdos de este oficio está el de haber puesto voz a una de las grandes actrices del Hollywood dorado. “Tuve la suerte de doblar a Audrey Hepburn en 'Charada' cuando se redoblo la película para sacarla en DVD y me dejó un gran impacto”, recuerda la actriz.

Tras 30 años de doblaje, Aragón se ha hecho un hueco a nivel nacional en este sector. “En la comunidad hay voces muy interesantes y grandes actores y actrices de doblaje, de los que ya no se escuchan por ahí”, dice Montse Galve.

“Somos muy románticos de la profesión y nos agarramos a una forma de trabajar que se está perdiendo por las prisas. Me gusta pensar que seguimos siendo artesanos del doblaje, le damos mucha importancia a la interpretación por encima de otras cosas”, concluye la actriz.