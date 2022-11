Uno de cada cuatro jóvenes se declara abiertamente racista: "En realidad hay todavía más"

Uno de cada cuatro jóvenes (de entre 15 y 29 años) se declara abiertamente racista. Tan solo el 57,2% indica que les parecería bien que personas de cualquiera de las minorías consultadas ocupasen una posición social de responsabilidad como la de la alcaldía, según el estudio 'Jóvenes y racismo. Estudio sobre percepciones y actitudes racistas y xenófobas entre la población joven de España' realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación Fad Juventud.

"Si hay un porcentaje tan elevado de personas que se declara abiertamente así, significa que en la realidad hay todavía más, pero que no lo reconocen. Al emerger la extrema derecha en todo occidente, se están dando actitudes contra los derechos humanos, lo que es completamente contrario a los valores democráticos", argumenta el presidente de SOS Racismo Aragón, José Luis Aliaga.

Desde los años 90 y hasta hace 10 años, explica, "la línea evolutiva era escasa pero favorable y se había ganado en integración". "Todos los logros conseguidos hasta el momento están en peligro o incluso ya en retroceso", lamenta. Aliaga es negativo con el futuro: "Vamos a peor porque no hay garantías públicas para los derechos de los inmigrantes".

"No creo que sea un asunto de los jóvenes. La percepción que tenemos es que afecta a todas las edades. Es un clima social generalizado. La gente que piensa así se está viendo empoderada porque hay un aumento del extremismo en todo occidente. No solo es racismo, también sexismo, LGTBIfobia,...", denuncia.

El colectivo más rechazado en todos los ámbitos, según Fad, es el colectivo gitano, seguido de las personas procedentes de África Subsahariana y Marruecos. Un 24% no querría a una persona gitana como vecino y un 30% no lo querría como dirigente político

Irene Magallón y Jen Leal están estudiando el máster de Abogacía en la Universidad de Zaragoza tras finalizar el grado de Derecho. Ambas consideran que el porcentaje es preocupante. "Se dice que España es un país donde no hay racismo, pero no es así. Hay una raíz muy fuerte", asegura Magallón. Por ello, asegura, es importante "no ser cómplices". "Si escuchamos un comentario y nos quedamos callados, estamos contribuyendo a actitudes racistas", apostilla

Magallón asegura que se está acentuando en los últimos tiempo por la "ignorancia" y la "falta de pensamiento crítico". "Digamos que el pensamiento es en masa. Es la era de la información y al mismo tiempo de la desinformación ", lamenta

De la misma opinión es Leal, de origen africano. "En situaciones de crisis, siempre es más fácil echar balones fuera y decir que las personas de otros países están quitando trabajo", lamenta. "Racismo no es solo una agresión física o un insulto. También son los comentarios. Muchos están insertados en la sociedad como 'trabajas como un negro'", reconoce.

"Yo tengo suerte. Soy de un pueblo pequeño y siempre he sido la niña negra, pero no he sufrido discriminaciones. Sí que recuerdo una vez, siendo muy pequeña, que un hombre mayor y una mujer de mediana edad dijeron cuando pasaba a su lado que los inmigrantes les estaban quitando el trabajo'", recuerda.

La joven considera que hay gente muy concienciada. "Recuerdo estas Fiestas del Pilar que iba con una amiga asiática y un señor empezó a hacernos comentarios feos. Una mujer le dijo en alto que parase y el resto del tranvía también. Finalmente el hombre se bajó del vagón", cuenta.

Más información Kanye West pagó a un empleado para que callara ante comentarios antisemitas

De los expedientes que tramitó SOS Racismo Aragón en 2021, el 60% fue de Extranjería (discriminación estructural), el 30,77% de discriminación directa y el 19,23% de nacionalidad (discriminación estructural). Del total, el 63,85% fueron mujeres.

Más resultados

El 49,8% de los jóvenes encuestados por Fad reconoce haber presenciado burlas e insultos racistas en redes sociales. Hay una fuerte asociación entre haber sufrido comportamientos discriminatorios y el hecho de realizarlos. Así, los porcentajes de quienes los han realizado son mucho más elevados entre quienes los han soportado (más del 20%) que entre quienes no los han sufrido (en torno al 10% en actitudes de desconfianza y menos del 5% en otro tipo de comportamientos racistas). Desde Fad aseguran que los resultados son "muy relevantes ya que manifiestan la importancia de lo que se podría considerar una espiral de discriminación, en la que el hecho de haberla sufrido facilita el hecho de ejercerla".