Inquietud en la industria y el comercio aragonés al no desconvocarse por ahora el paro del transporte

Cunde la inquietud entre las industrias aragonesas ante el temor de que finalmente se lleve a cabo el paro indefinido convocado por la Plataforma en defensa del transporte desde el lunes. Aunque la patronal del sector y la mayoría de asociaciones que representan a los transportistas se ha desvinculado de este nuevo paro que dicen "no beneficia a nadie", en realidad se desconoce la afección que pueda tener. La reunión ayer entre la Plataforma y el Ministerio no sirvió para desconvocar el paro. "Hay inquietud. El impacto en Aragón del paro en marzo no fue muy grande, pero en esta ocasión no se sabe", señalaron desde la Federación de Industria de UGT.

"Estamos inquietos, pero preocupados por ahora no porque la patronal y la mayoría de empresas no van a secundarlo. Eso es lo que nos dicen aunque al final pasará lo que pase", afirmó Armando Mateos, director general de Itesal. Desde la industria de automoción aseguraron también "estar rezando" porque finalmente el paro se desconvoque. Asimismo, Antonio Tornos, presidente de ECOS, reconoció que sí hay inquietud con este paro. "El transporte como el comercio no ha podido repercutir la totalidad de subida de costes que hemos tenido ellos por la factura de los carburantes y nosotros por el coste energético", pero eso no justifica paralizar la actividad.

Sobre si finalmente se desconvocará el paro, Emilio Seco, portavoz en Aragón de la Plataforma en defensa del Transporte, apuntó al sábado como último día en el que podría darse ese escenario. "Me gustaría que se desconvocara, pero tenemos que tener garantías de que la ley, que ya está hecha, se cumpla y que en lugar de quitar a la Guardia Civil la autorización para pedir la documentación a los transportistas del precio al que realizan los portes, se les diera y que pusieran más inspectores y sanciones". Reconoció que ayer Manuel Hernández, presidente de la Plataforma se levantó de la mesa con el Ministerio al desconfiar de ese plan de inspección que les dijeron aprobarán. "Pasan del transportista. Han transcurrido varios meses y la ley no se cumple", señaló. "Esto es un pulso. Hay que presionar para que cumplan y no nos lleven a la ruina", dijo. Acerca del seguimiento que tendría el paro anunciado si al final lo hacen, Emilio Seco reconoció no saber si será mucho o poco. Hay bastante descontento, afirmó, pero no tanta disposición a dejarse ver y salir a la calle.

"Este paro no tiene sentido. Están solos. Es una huida hacia adelante", señalaban desde otras organizaciones que en marzo les apoyaron. "Empresas que estaban preparando viajes extras para el sábado para ganar tiempo y tener material por si no se desconvoca el paro, los están anulando" ante la escasa repercusión del paro.

Garantizar el derecho al trabajo

También el sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FesMC de UGT Aragón señaló que el paro anunciado por la Plataforma "no da solución a los problemas del transporte" y "es desproporcionado al afectar a otros sectores en lugar de denunciar a aquellos que incumplen la ley, es decir, algunos cargadores".

Son muchos, dijeron, los problemas para dignificar al sector. No solo es el precio de los portes, apuntaron, sino la competencia desleal; el ‘dumping’ ; la prohibición de la carga y descarga; los falsos autónomos; las enfermedades profesionales; o la jubilación anticipada" y deben tratarse en una mesa con participación de todos. Además, pidieron "a Interior que intervenga como lo haría si convocasen los sindicatos y a garantizar los derechos de quienes no comparten el paro anunciado".

Desde Fetraz, Carmelo González pidió a la Plataforma que "deje de amedrentar al país" con nuevos paros porque "un sector no se puede regular a golpe de Decreto-ley" recordando que "la situación no es ahora la de marzo".