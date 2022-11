Un agricultor fotografía a un lobo en Los Monegros: "No me he bajado del tractor porque impresiona"

A una distancia de solo 100 metros y mientras trabajaba dispensando purín, Gonzalo Sobradiel, vecino de Zaragoza, se topó este jueves con un lobo que atravesaba una finca agrícola situada en el municipio de Leciñena. A priori, todo hace pensar que se trata del ejemplar asentado en la comarca de Los Monegros, que fue detectado en el año 2017 y que desde entonces ha protagonizado numerosos ataques a rebaños de ovino.

De confirmarse, sería la primera imagen diurna del cánido, un macho de raza itálica, captado por las cámaras de fototrampeó del Gobierno de Aragón y que se cree que llegó atravesando la zona oriental del Pirineo. La posible identificación ha sido corroborada por especialistas que llevan años siguiendo al animal. Aunque jamás había visto un lobo, el autor de la fotografía aseguró que lo tuvo claro desde el principio. "Imposible confundirlo con otro animal. Impresiona al verlo; es grande y fuerte", señaló.

Según detalló, el ejemplar apareció por un costado, justo en la finca anexa a la que estaba trabajando, y después, se encaminó hacia la zona de monte. El paraje se denomina Fraucada y está situado a los pies de la sierra de Alcubierre, entre Leciñena y Torralba de Aragón, una de las zonas más frecuentadas por el cánido detectado en Los Monegros. De hecho, sus últimos ataques confirmados han sido en los municipios de Robres y Torralba. "Al verlo, he parado de trabajar, he sacado el móvil y he podido hacer varias fotos", explicó Sobradiel. "No me he bajado del tractor. Ya digo que impresiona", subrayó.

Las fotografías, que tomó sobre las 10.30, se difundieron rápidamente de móvil en móvil. "Te meten el miedo y la inseguridad en el cuerpo", señaló uno de los ganaderos de la zona, Manuel Montesa, que sufrió varios ataques en 2017. A raíz de ello, ha reforzado las medidas de seguridad, con vallados más elevados y perros mastines. También ha tenido que retroceder en calidad de vida, encerrando el ganado cada noche e invirtiendo más horas en el campo. "Ya no vivimos tranquilos. Y, viéndolo tan cerca, menos", subrayó.

Asaja y Uaga denuncian la "amenaza para la ganadería extensiva"

Para Asaja y Uaga, las imágenes son una nueva constatación de la presencia de un animal que "campa a sus anchas" y "amenaza la supervivencia de la ganadería extensiva". "Se trata de la primera vez que vemos con claridad al lobo e impresiona, especialmente a aquellos que trabajamos en la sierra. Las imágenes demuestran que se mueve tranquilo, sin amenazas ni depredadores, que está ganando en confianza, lo que ya se vio en sus últimos ataques, en zonas de regadío y cercanos a poblaciones", indicó el secretario general de Uaga, José María Alcubierre. En su opinión, su presencia causa un "grave daño" sobre el territorio. Y no solo por su negativa incidencia sobre la ganadería. También indica que en lugar de generar biodiversidad perjudica a la flora y fauna de la comarca, lo que, según explica, ha derivado en que "se plantee de forma seria su extracción en la nueva Ley Integral de Protección Animal".

Desde Asaja, José Fernando Luna insistió en la negativa influencia del lobo sobre la ganadería extensiva y además, puso el acento en la "inseguridad" que entre los habitantes del medio rural han generado sus últimos ataques, ya que, tal y como recordó, han tenido lugar "muy cerca de los núcleos habitados".