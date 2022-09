Cuarto ataque consecutivo a un rebaño en Robres: "Un ganadero ha visto al lobo camino de la sierra"

Un rebaño de ovino ha vuelto a ser atacado en Robres. Se trata del cuarto que sufre una explotación local en los últimos 20 días y el primero desde que quedara demostrada la presencia del lobo en este municipio de Los Monegros, tras ser recogida y analizada una muestra de excrementos hallada a 12 kilómetros del último suceso.

A primera hora de este martes, Ramón Maza, vecino de Robres, ha encontrado una oveja muerta en su explotación, situada en una zona de huerta, a tan solo un kilómetro de los dos últimos ataques registrados. El animal se había quedado rezagado la noche anterior y se encontraba fuera del pastor eléctrico. "Ha sido una suerte, ya que ha evitado que entrara dentro del pastor eléctrico y causara un mayor número de bajas", ha señalado el ganadero, seguro de que el autor ha sido el lobo que merodea por la zona. De hecho, según ha detallado, "un ganadero lo ha visto marcharse camino de la sierra". "Ha visto al animal cruzando la carretera de Alcubierre sobre las 7.00", ha precisado.

De forma inicial, las necropsias señalaron a uno o varios perros salvajes como autores de los tres ataques anteriores, por la cantidad de mordiscos y la "escasa eficacia" de los mismos. No obstante, coincidiendo con el último de ellos, ocurrido el pasado día 13, el departamento aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente daba a conocer que los análisis genéticos realizados sobre una muestra de excrementos hallada a 12 kilómetros del segundo suceso indicaban que pertenecían a un Canis lupus italicus, lobo italiano, y de inmediato, anunciaba la inclusión del municipio en la siguiente convocatoria de ayudas dirigida a hacer frente a los sobrecostes derivados de la presencia del cánido.

Además, un día después, al ser cuestionado en su visita a Femoga, el consejero aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, reconocía "fallos" en las necropsias y atribuía los ataques al lobo. "No se trata de criticar o cuestionar las necropsias, pero se ha comprobado que ha habido un fallo, lo que no quiere decir que no tengan utilidad o se hagan mal. Lo que hemos hecho ha sido atender a las dudas que los interesados y los ganaderos manifestaban, y tenían razón", señaló.

En total, los cuatro ataques dejan un balance de 36 ovejas muertas. Para los afectados, la situación es "insostenible", ha señalado Maza, que ya sufrió un primer ataque en mayo de 2021. Para el ganadero, el mantenimiento del lobo y la ganadería extensiva son "incompatibles". "O se apuesta por un animal que nunca ha estado en Los Monegros o por los ganaderos", ha dicho, recordando que los profesionales del sector llevan generaciones criando animales, fijando población y cuidando los montes.

En su opinión, el cánido ha encontrado un buen coto de caza en esta zona, que suple la falta de piezas salvajes y por lo tanto, "un día me tocará a mí y al siguiente, al otro", señala. El ganadero también insiste en que las ayudas no cubren las pérdidas de las explotaciones afectadas. A las bajas, según explica, hay que añadir otras consecuencias como los abortos provocados por el estrés del ataque.