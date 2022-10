Amasol en Aragón: "El acceso al alquiler está prácticamente vedado para las familias monoparentales"

El número de familias atendidas este año por Amasol (Asociación de Madres Solas) se ha incrementado un 45% en comparación con el mismo perido de 2021. A estas alturas ya han pasado por sus distintos servicios 394 familias más que el año pasado en estas mismas fechas. Además, la entidad de referencia para este colectivo en Aragón cuenta con una lista de espera de 98 hogares a los cuales no ha podido dar respuesta todavía. Un número de casos pendientes que ha crecido tanto a causa de la pandemia y la actual inflación como por la mayor facilidad con que las personas interesadas pueden ponerse en contacto con ella para solicitar ayuda. Durante este 2022 Amasol ha llegado a 905 personas.

Estos son algunos de los datos que la directora de Amasol, Patricia Durán, ha dado a conocer este jueves con motivo de la visita a las instalaciones de la organización en la capital aragonesa, en el paseo de Tierno Galván, de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.

Durán ha denunciado que el acceso a una vivienda de alquiler está hoy "prácticamente vedado" a estos hogares unipersonales. "Ahora mismo ya no puedeen ni tan siquiera alquilar una habitación porque primero hay personas a la que no les gusta convivir con niños. Segundo, están sufriendo incluso una discriminación financiera, porque puede estar una mujer sola con unos ingresos de 1.500 euros, que no son la mayoría, y por el simple hecho de ser una sola persona no son seleccionadas", ha explicado.

Durán ha insistido en la necesidad de "visibilizar" a un colectivo que, según todos los estudios, está abocado a sufrir "una mayor situación de riesgo y exclusión social" y en el que mayoritariamente se concentra la pobreza. Asimismo, ha subrayado que la monoparentalidad "no es un problema 'per se'", sino porque todavía falta "mucho por andar" para lograr la "normalización" de este colectivo y la puesta en marcha de "medidas de protección y apoyo para que las familias puedan tener una vida digna". La Fundación cuenta con 53 voluntarias y ha incrementado exponencialmente su cartera de servicios y programas desde su creación como asociación en 2000.

Sede de la Fundación Amasol en Zaragoza Heraldo.es

La DGA ha emitido 1.666 carnés de familias monoparentales

La Dirección General de Igualdad y Familias de la DGA ha emitido ya, desde su puesta en marcha en mayo de 2019, un total de 1.666 carnés de familias monoparentales. Esta acreditación les evita trámites burocráticos y les permite, entre otras cosas, obtener más puntuación en el proceso de escolarización, en las ayudas a la vivienda y una reducción de las tasas universitarias, entre otros beneficios. Aragón es una de las seis comunidades autonómas en las que se ha implantado esta acreditación, uno de los avances que ha destacado la presidenta de Amasol. Asimismo, también ha valorado positivamente que en el proyecto de Ley de Apoyo a las Familias se contemple que en el plazo de un año se revisarán los requisitos para acceder a este carné.

“Una de las prioridades del Gobierno de Aragón ha sido dar respuesta y apoyar a las familias en su diversidad y con sus diferentes modelos”, ha asegurado la consejera de Ciudadanía en su visita a la sede de Amasol. Para ello con la entidad se suscribió este año un convenio por valor de 85.000 euros que ha permitido la puesta en marcha de una oficina de información que ya ha atendido a 465 personas (11 hombres y 454 mujeres).

Por otra parte, Amasol ha subrayado también el incremento de atenciones en la zona rural, en la que atiende a una treintena de hogares actualmente. A través de sus distintos programas se ha podido trabajar con 161 usuarias en el área de empleo, 108 en la de vivienda y 199 en la de acción social. También se ha intervencico con cinco familias en la vivienda de acogida de la que disponen, llevando a cabo itinerarios integrales. En cuanto a necesidades básicas, a 154 se les ha facilitado material escolar y a 120 apoyo en transporte.