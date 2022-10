La lista de espera apenas se reduce en 50 pacientes en el último mes y aún hay 7.925 pendientes de una intervención

Las listas de esperas quirúrgicas apenas se han movido durante el último mes. Según ha detallado este viernes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en el pleno de las Cortes de Aragón, en septiembre había 7.925 personas pendientes de una intervención desde hace más de seis meses. Son solo 50 menos que en agosto. Y ha atribuido esta situación a la menor capacidad quirúrgica de los hospitales durante el periodo estival. Aún así, tras ser interpelada por la popular Ana Marín, ha recordado que se trata de un millar menos de personas que cuando comenzó el año, es decir, un 24,5%. También supone 2.060 menos que en septiembre de 2020, con una reducción del 39,7%.

"Se están cumpliendo la mayoría de las medidas del plan de abordaje (que se presentó en la primavera de este año), siendo una prioridad seguir profundizando en las mismas", ha defendido la titular de Sanidad. En este sentido ha recordado que se rigen por la "oferta y la demanda" y que se priorizan aquellas intervenciones en las que el tiempo de espera empeora la enfermedad y la calidad de vida.

Ha señalado que uno de cada tres pacientes pendientes de ser operados no requieren hospitalización, entre los que se encuentran 666 de cataratas. La intención es que se intervengan con 18 sesiones quirúrgicas. Y, ha apostillado, que la demora "no es general" y alrededor del 50% se concentra en solo cinco servicios: Cirugía General, Cirugía y Taruma del Clínico y Trauma del Servet. Para solventarlo, se están arbitrando medidas específicas en cada uno de ellos. Un ejemplo, ha adelantado, es que en el Miguel Servet se operará los sábados por la mañana.

Respecto a los turnos de tarde, ha explicado, que en junio se hicieron 458 jornadas en este horario y que a partir de ahora se situarán en unas 600 mensuales, con el objetivo de dar salida a mas de 2.400 pacientes. "La única limitación que tenemos es el número de profesionales que pueden ejercer esta actividad además de la suya ordinaria", ha declarado, tras haber reconocido que apenas un 5% de estas intervenciones para aliviar las listas de espera se desarrollan en la red privada; puesto que prefieren a "pacientes de baja complejidad".

En la defensa de su gestión, la consejera ha arremetido contra el PP, cuya lista de espera quirúrgica en 2014 superó los 7.000 pacientes. No ha tardado en contestar Marin, quien ha incidido en que los sociales lo han "empeorado" todo. Ha recriminado a Repollés que que la oncóloga de Barbastro se haya ido "avergonzada porque no puede hacer su trabajo" y que en Andorra y en la comarca de la Ribagorza no haya pediatra, además del despido en noviembre del año pasado de 2.600 profesionales tras la "fiscalización de las cuentas", a lo que la consejera ha contestado que, al día siguiente, estaban todos otra vez contratados. "Tienen un agujero en la mano por el que se les cae todo el dinero de todos los aragoneses", ha insistido Marín.

Asimismo ha afeado las declaraciones de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, respecto a los facultativos de Atención Primaria y sus posteriores disculpas por Facebook y la dimisión de la anterior titular de Sanidad, Pilar Ventura, por haber mandado a sus médicos "a entretenerse haciendo sus propios equipos de protección".