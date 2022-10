Aumenta el 10,4% en Aragón la cifra de accidentes laborales con el sector servicios a la cabeza

En curva ascendente está la siniestralidad laboral en Aragón. En estos ocho primeros meses del año, aumentaron un 10,49% los accidentes en jornada de trabajo en comparación con el mismo periodo de 2021. Según advirtió este miércoles Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral en CC. OO. Aragón, se ha pasado de 10.519 accidentes a 11.606, si bien los percances ‘in itinere’ (en la ida o vuelta al trabajo) han descendido de 1.497 en 2021 a 1.284 este año. Y son los leves los que más se incrementan con una reducción en los mortales, de 13 a 11, y en los graves, de los 90 del año anterior a 73.

Otro dato que revela el informe es que los accidentes ‘in itinere’ (en la ida o vuelta al trabajo) los sufren más las mujeres. "No porque conduzcan peor", indicó Clarimón, sino porque "sufren esa doble jornada con los cuidados a familiares y tener que llegar a tiempo al trabajo". También, añadió, es porque "son las que más contratos parciales tienen que aceptar". Y recordó que el año pasado hubo un total de 2.232 accidentes ‘in itinere’ con baja, de ellos 1.301 lo sufrieron mujeres y 931 varones.

Por sectores, el de servicios es el que registra mayor incremento, de un 10,4% de la siniestralidad, al pasar de un índice de incidencia del 13,89% en 2021 al 15,13% en este año. "En muchos casos, las trabajadoras y trabajadores no han recibido la formación e información oportuna cuando se incorporan al puesto de trabajo y esto es una de las causas para el incremento de los accidentes laborales", aseguró Clarimón. De cualquier forma, siguen siendo la construcción con un incremento del índice de incidencia del 5,63% y la industria con un incremento del 3,32% dos de los sectores productivos que más accidentes registran.

Y por edad, el mayor número de accidentes de trabajo lo registra el grupo de edad de 45 a 54 años, con un total de 3.226 accidentes en ese tramo, seguido por el tramo inmediatamente anterior, los de 35 a 54. Sin embargo, los jóvenes son un perfil también de riesgo con una incidencia de 40 accidentes cada 1000 trabajadores.

Clarimón subrayó un dato significativo que aporta el informe y que la provincia de Huesca ocupa el quinto puesto en siniestralidad laboral de España con 25,25 siniestros en el trabajo por cada 1000 trabajadores. Le sigue Teruel con 21,09 y Zaragoza con 18,98. "Es llamativo el dato pero tenemos que analizar porqué sucede", dijo, a la vez que achacó al "abandono de la inversión en prevención desde la crisis de 2008 esta tendencia ascendente" en la tasa de accidentes laborales.

En cuanto a las enfermedades profesionales, el año pasado se declararon un total de 478, aunque persiste el problema de infradeclaración de las mismas, ya que, a diferencia de otras comunidades como Navarra, Asturias o La Rioja, Aragón todavía no ha puesto en marcha una red de médicos centinela -recogido en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo-pero que no está previsto entre en vigor hasta mayo de 2023, en plena época electoral. "Vamos al médico con una enfermedad de origen laboral y no se nos pregunta cuál es el origen, se trata como una enfermedad común o la mutua nos dice que es una contingencia común. Esto no consta en las estadísticas, lo paga la Seguridad Social con el dinero de todos y no se considera en los planes de evaluación y riesgo de las empresas", criticó el responsable de Salud Laboral del sindicato autor de este informe.

Según Clarimón, es la pequeña y mediana empresa las que sufre la mayor parte de los accidentes laborales al no haber representación sindical ni planes de prevención. Por eso, volvió a pedir la puesta en marcha de la figura del delegado territorial de prevención, aquel que visita las pymes que no disponen de representación sindical para saber si hay medidas de seguridad y salud laboral y en caso que no se les permita acceder a la empresa avisan a la Inspección de Trabajo para que pueda ejercer esa labor. Mientras otras comunidades vecinas ya han puesto en marcha este sistema, Aragón sigue sin hacerlo.