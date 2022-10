Olga Martínez, superviviente de cáncer: "Pensé que mis hijas se quedaban sin madre"

Olga Martínez, zaragozana de 50 años, se encuentra en el parque corriendo como un día cualquiera. La realidad es que es superviviente del cáncer, aunque pueda no parecerlo desde fuera. Ahora, sus ojos derrochan un brío y una vitalidad impropias de alguien que ha tenido que pasar por semejante infierno. "Yo me pensaba que mis hijas se quedaban sin madre. Lo primero que piensas es que te mueres", explica Martínez. Esta luchadora ha sido una de las cinco seleccionadas en toda España para participar en el próximo 22 de octubre en el Reto Pelayo Vida 2022, un proyecto deportivo de sensibilización en la prevención contra el cáncer que tendrá lugar en Jordania.

Fue en 2019 cuando a Olga Martínez le diagnosticaron cáncer. "Al principio no sabían de qué tipo era, solo que era pequeñito. Al final resultó ser uno de los más agresivos que existen", relata. Además, llegó en un momento duro de su vida. "Me estaba separando cuando ocurrió. Me alimento bien, tenía una vida saludable... Pero tenía un estrés tremendo", indica esta zaragozana. Se pasó tres días llorando, en shock ante la noticia. Pero no rebló. "Al cuarto día acepté lo que me pasaba y me di cuenta de que tenía que salir adelante. Era un zasca de la vida que me decía que despertara de una vez, que me cuidara... Que así no se puede seguir viviendo", espeta Martínez.

Su actitud fue formidable y le ayudó a que el camino fuera más ameno. "Nadie va a venir a sacarte adelante en esta situación, tienes que ser tú mismo. También tienes que pedir ayuda. Tuve la actitud buena y moral para salir", detalla. Además, sus hijas también se volcaron con ella y se apoyó en psicólogos. La zaragozana es amante de la montaña, y el cáncer no le impidió dejar de lado sus aficiones. "¿Por qué iba a cambiar el cáncer mi vida?", se pregunta. Fue tal el poder del deporte, que Olga admite que está más fuerte que antes de padecer esta enfermedad. "No dejes que el cáncer se apodere de tu vida. No es el protagonista. El protagonista eres tú", asevera.

El entorno de las personas que padecen cáncer lo sufren casi tanto como ellos. "Mis hijas tenían un doble duelo. La separación y la enfermedad. Les busqué un psicólogo a cada una", relata. "La actitud hace que la gente de tu alrededor te ve mejor, porque tú estás bien. Si los demás te ven mal, están ellos fatal", añade. Por eso, cuando terminó la quimio, Olga Martínez decidió hacer una fiesta por todo lo alto: 'Bye bye quimio', la llamó.

Reto Pelayo Vida

La zaragozana ha sido una de las cinco seleccionadas en España para participar en el Reto Pelayo Vida, que les llevará hasta Jordania el próximo 22 de octubre. "Cuando oí hablar acerca de este proyecto, pensé que era ideal para mí. Era uno de los retos que me propuse al principio", precisa Martínez. Envió la solicitud para formar parte de él, pero la pandemia lo truncó y ahora se ha retomado. "Ha sido el destino", dice emocionada.

El reto consiste en una serie de pruebas deportivas que se desarrollan en los espectaculares parajes desérticos jordanos. Incluye rapel, escalada a la segunda montaña más alta de Jordania, 285 kilómetros en bici de montaña y buceo en el mar Rojo. El objetivo es sensibilizar a las instituciones sobre la importancia de la investigación, la detección precoz y el cribado, para lo que es necesario invertir en ciencia.