La salud mental infantojuvenil acumula en Aragón "meses" de lista de espera ante la falta de recursos

La atención infantojuvenil de salud mental acumula "meses" de lista de espera y, en determinadas patologías, se puede superar hasta el medio año debido a la falta de recursos. Este déficit, especialmente de profesionales, tiene un impacto "muy grave" en los niños y jóvenes afectados, según ha destacado este lunes, el jefe del servicio del sector 1 de Zaragoza, Miguel Martínez Roig, en la entrega de premios llevada a cabo por la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme) con motivo del Día de la Salud Mental.

"No es de recibo", ha insistido, al tiempo que ha recordado que para solventarlo es necesaria la "expansión de todos los sistemas comunitarios de atención", tal y como está prevista en el Plan de Salud Mental 2022-2025. Como resultado de este programa, Aragón contará antes de que finalice el año con 10 camas para psiquiatría infantil en los hospitales Clínico y Servet. No obstante, ha explicado que es necesario "el aumento de todos los recursos comunitarios y no solo de las camas", ya que lo que más preocupa es que todas la actuaciones se acompañen con un aumento del gasto en personal.

Por ejemplo, en su zona, hay cuatro psicólogos, pero no cuentan con trabajadores sociales para atender todos los casos que llegan. "Han aumentando los trastornos de conducta, autolesiones y la ideación suicida", ha señalado, tras recordar que en 2021 en se superaran las 800 consultas (250 más que en 2020) y que en 2022 parece que la situación se va "regularizando".

Este incremento también se ha percibido en Asapme, con alrededor de un 20% más que el año anterior. En este sentido, han expresado la preocupación por la alta demanda y por la gravedad de las consultas, con un mayor volumen de trastornos depresivos entre la población infantil que, en algunos extremos, han ido acompañados de ideación suicida. "El acoso escolar es una de las causas principales que inciden en la comunidad educativa, pero hay muchos más factores como el aislamiento social, los nuevos cambios de conducta, la incertidumbre, los duelos… y todo ello ha hecho que aumenten", ha destacado Ana López, gerente de Asapme.

En este sentido, el consejero de Educación, Felipe Faci, que ha participado en el acto, ha señalado que el próximo año se pondrán en marcha un plan de salud mental y bienestar emocional, que consistirá en reforzar el equipo de convivencia del centro y la creación de un equipo de apoyo a los centros educativos con un programa específico de formación. Se sumarán así a al protocolo contra el acoso escolar, que entró en vigor en 2018 y la guía para la prevención, detección e intervención de la ideación suicida que se puso en marcha hace un año.

Los premiados

Con motivo de la labor realizada, Asapme ha reconocido el trabajo de Antonio López, profesor en Salesianos, y la Fundación Tamdis. López ha señalado que durante "mucho tiempo mirando hacia otro lado" en cuanto a la salud mental en colegios e institutos y que ha sido a raíz de la pandemia, cuando se ha comenzado a "abrir los ojos" a esta realidad. En su centro, utilizan una metodología llamada aprendizaje-servicio, por la que los jóvenes se comprometen hacía el exterior, lo que les lleva a "sentirse útiles" y "aprender conocimientos que vienen en el currículo".