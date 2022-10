Mayte Pérez asegura que las posibilidades de Teruel para acoger la Agencia Espacial "no pintan bien", pero no tira "la toalla"

"No pinta bien". Así de clara se ha mostrado la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, al valorar las posibilidades de que Teruel sea sede de la futura Agencia Espacial Europea una vez conocidos los criterios que va a valorar el Gobierno central para tomar esta decisión. En la rueda de prensa que se ha celebrado tras el Consejo de Gobierno, ha asegurado que al Ejecutivo autonómico no "le gustan" estos requisitos, para a continuación añadir que, aún así, la capital turolense "reúne condiciones" y no por una cuestión de "discriminación positiva".

No obstante, también ha criticado que los requerimientos, que este miércoles se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "están pensados para una gran ciudad más que para Teruel". De hecho, Sevilla, que ha mencionado en su intervención, parte como gran favorita en esta carrera.

Aunque el Gobierno central tendrá en cuenta criterios de despoblación y cohesión territorial, el nuevo organismo requerirá de unas infraestructuras que reducen las opciones de la provincia aragonesa. Según publica este miércoles el BOE, la comisión que decidirá en el plazo de tres meses la ubicación de la Agencia Espacial primará la existencia en la ciudad de una “amplia red de acceso a medios de transporte público, tanto aéreo, tren, especialmente trenes de alta velocidad, y por carretera”. En cuanto a la sede física, deberá contar con un inmueble de 3.000 metros cuadrados, unas dimensiones superiores a las previsiones iniciales.

"Nosotros no vamos a tirar la toalla hasta el último momento"

Pérez ha cuestionado en concreto la estipulación de contar con excelentes comunicaciones, "le ha faltado decir mar; por tierra, mar y aire", ha enfatizado tirando de ironía. Acerca de que la sede física deba contar con un edificio de 3.000 metros cuadrados ha subrayado que en Teruel "no hay problemas, será por espacio". Asimismo ha asegurado que el Gobierno de Aragón seguirá trabajando para presentar el mejor de los proyectos, que cuenta con trabajo "anticipado" y con la implicación y consenso de todas las administraciones y organismos aragoneses. "Nosotros no vamos a tirar la toalla, desde luego, hasta el último momento", ha aseverado.

Durante los próximos tres meses, plazo en el que tiene que decidirse la ubicación de la Agencia Espacial, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico seguirá el proceso de "manera muy seria" y que hay que tratar de "compensar" los aspectos en los que la capital turolense tiene "más fortalezas" con aquellas en las que presenta "más debilidades".

"Compensaremos en lo que tenemos más fortaleza con lo que tenemos más debilidades"

Además, ha subrayado que Aragón reúne las condiciones idóneas para albergar cualquiera de los organismos descentralizados del Estado, por capacidad, por la unidad de todas las instituciones y por contar con los recursos necesarios, con lo que la Comunidad tratará de apostar por cualquier oportunidad que esté alineada con las prioridades de la región.

Por otra parte, la consejera de Presidencia, ha preguntas de los medios de comunicación, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y ha apuntado que en principio "parece que la música suena bien", ya que seis de cada diez euros van a fortalecer los servicios públicos, aunque ha mostrado su cautela a la espera de conocerlos en detalle y ver cómo se traducen para Aragón.