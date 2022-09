Faith Zaba, periodista premiada: "Es más difícil alcanzar una posición como la de directora de un medio para una mujer"

Faith Zaba está acostumbrada a trabajar en un "mundo de hombres", ha reconocido en Zaragoza tras recibir el premio WAN-IFRA Women in News 2022 de África en el marco del Congreso Mundial de Medios que se celebra en Zaragoza. En su país lucha también por defender la libertad de prensa, que no siempre es un derecho, pero nunca le ha frenado seguir en su profesión. Es directora del semanario más importante de negocios e investigación de Zimbabue, propiedad de Alpha Media Holdings (AMH), siendo la primera mujer al frente de un medio de comunicación. Tiene 52 años y suma más de 27 de experiencia como periodista.

¿Por qué eligió la profesión de periodista?

Cuando estaba terminando el instituto un tío que trabajaba en la televisión nacional me llevó allí y le dijo a un equipo de reporteros que me llevaran con ellos y recuerdo que después de eso pensé ‘esto es lo que quiero hacer’. Solo tenía 18 años. Pero casi me rindo porque se me pasó el plazo para matricularme en la universidad. Mi abuela fue a hablar para decirles que era lo que quería hacer. Y así entré.

Tuvo entonces el apoyo de su familia para estudiar, ¿es algo habitual en su país en el caso de las mujeres?

En general, antes se prefería invertir en la educación de los hombres, pero esa época ha pasado. Yo fui muy afortunada porque mi abuela es increíble, vengo de una familia de mujeres muy fuertes. Mi abuela me dijo que no necesitaba casarme para hacer mi vida, que el destino estaba en mis manos, que dependería de las elecciones que yo hiciera en la vida, no de un hombre. Yo crecí con eso.

¿Como periodista ha sido difícil trabajar y llegar a la dirección de un periódico?

Actualmente soy mentora de muchas jóvenes y comparto con ellas mi historia para inspirarle. Veo a muchas jóvenes en las redacciones que no duran. Se marchan a los dos años.

¿Por qué?

Un poco por el ambiente, por los retos. Zimbabue es un ‘club de chicos’, se puede oler la testosterona cuando entras en una redacción. Yo voy a reuniones en las que soy la única mujer. Después de 30 años todavía me encuentro con que tengo que demostrar mi valía constantemente y eso es muy injusto.

¿Puede deberse a que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres?

Sí. Al final acabamos trabajando más. Siento que estoy cargando con mucho sobre mis hombros, que lo hago por otras mujeres y que no puedo fracasar. Es más difícil alcanzar una posición como la de director para una mujer. Si miro al resto de directores ellos llegaron al puesto con unos 30 años, pero yo tenía ya 47 años. Recuerdo que tuve que luchar para conseguirlo porque mi jefe no me daba el puesto con excusas. Quería fichar a un hombre. Tuve una reunión con él y le rebatí todos sus argumentos para ser primero subdirectora. Creo que tenemos que asegurarnos de que las que son más jóvenes que nosotras también llegarán a esos puestos, por eso trabajo haciendo de mentora de jóvenes, identifico su potencial, a las que me veo reflejada en ellas. Quiero que puedan llegar a ser directoras a los 30. Este es el legado que quiero dejar. No quiero ser la única.