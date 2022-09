"El avance tecnológico que se avecina superará al de los últimos años"

La revolución tecnológica ha impulsado una nueva era. Los últimos años han variado la forma de relacionarnos, y nadie conoce con certeza hacia dónde se dirige la comunicación. ¿Cómo se preparan ante esto las empresas del sector? Eduardo Navarro, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Telefónica, abordó este jueves este asunto en una breve pero provechosa conferencia que, bajo el título ‘Espiral del silencio’, fue seguida a primera hora de la tarde en el auditorio del Palacio de Congresos de Zaragoza.

"Lo que ocurra en la próxima década va a ser más intenso que lo del último lustro. Estamos viviendo una revolución, equiparable a la industrial, que supone una nueva forma de ver el mundo", señaló Navarro, remarcando que las relaciones humanas son "totalmente diferentes" a las que se producían "hace apenas unos años".

Con todo, el directivo de Telefónica recordó que la digitalización no es un problema, "sino una solución", e incidió en la importancia de que permita generar negocio y empleo. "La tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés", subrayó un Eduardo Navarro que se muestra "optimista" con el cambio que se avecina.

"En un mundo en constante transformación, hay que adaptarse rápidamente a lo que venga. Más que anticipar el futuro, hay que crearlo a partir de herramientas estratégicas", concluyó el líder del área de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica.

Modelo de negocio periodístico

Y sin dejar de lado los avances que se avecinan, aunque desde una perspectiva más periodística, la mesa de debate protagonizada por Rasmus Kleis, director del Reuters ‘Institute for the Study of Journalism’, y Lisa MacLeod, jefa editorial de Financial Times Strategies, analizó este jueves el cambio en el modelo de negocio de los medios.

"No obstante, según una encuesta que hemos realizado, el contenido en papel aun es una gran parte del negocio del sector. Parecía que iba a desaparecer, pero hay otras tendencias que están bajando más", se arrancó el moderador, Dean Roper, director de Insights y editor jefe de WAN-IFRA.

Por su parte, MacLeod destacó la importancia de tener un buen producto e invertir recursos en tecnología para lograr sostenibilidad económica. "Aquellos que invierten más en tecnología y en producto, son más sostenibles económicamente a la larga. El contenido es el escaparate y detrás de este escaparate necesitamos un sistema tecnológico robusto", detalló.

Además, Rasmus Kleis habló con rotundidad sobre la confianza de los lectores en los medios de comunicación actuales. "El público tiene la sensación de que las noticias no son simplemente cosas que se encuentran en internet, la gente confía en las noticias cuando son de una marca que ya conocen", aseveró.

No obstante, matizó que todavía hay trabajo por delante: "Hay personas que creen que los periódicos manipulan la información porque hay una presión ideológica detrás", finalizó.