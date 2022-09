Citas previas de Extranjería: "Me pidieron 70 euros por un trámite que es gratis"

"Llegué a España hace unos meses pidiendo la protección de asilo ya que sufría amenazas en mi país. Cuando aterricé, llamé en repetidas ocasiones y durante muchos días a la oficina de Extranjería. Nunca conseguí una cita previa. Una mujer me comentó que sabía de una persona que me podía ayudar. Me dijeron que tenía un coste de 70 euros". Es el testimonio de la colombiana Ana María Giménez, ingeniera industrial, que se vio obligada a huir de su país e instalarse en Zaragoza por problemas con un cliente.

"Yo le dije al hombre que no tenía ese dinero en ese momento y me dijo que no me preocupase, que lo principal era que consiguiese lo papeles", prosigue. Tras acudir la primera vez, esta mujer necesitó una segunda, ya que tenía que seguir entregando documentación. "El hombre volvió a conseguirme la cita y en esta ocasión me dijo que le debía 250 euros, es decir, 70 euros por cada una y los honorarios de su abogada, que según me dijo, era necesaria para que me asesorase", cuenta Ana María.

"Venimos con tres pesos y se quieren aprovechar de nosotros"

Finalmente, la colombiana le comunicó que no necesitaba ningún asesor ya que sabía cómo gestionar toda los papeles. "Al final, no le he pagado ni un solo euro. La mayoría de gente sí que paga. Yo decidí que no. Es un trámite que es gratis, pero tengo miedo porque al final le di todos los datos para que me consiguiese la cita previa. Le he bloqueado en el móvil y no quiero saber nada más de él", reconoce esta mujer, que asegura que la mayoría de gente que llega al país cree que es obligatorio pagar para hacer la gestión con Extranjería. "Venimos con tres pesos y se quieren aprovechar de nosotros. Lo peor es que es gente latina, que ha pasado por lo mismo que nosotros en algún momento de su vida", lamenta.

Anuncio en un portal de internet. HA

El caso de Ana María no es puntual, según diferentes plataformas de afectados y abogados especializados en el tema. De hecho, en portales de internet de venta de productos de segunda mano se ofrece este tipo de servicios. Desde la plataforma SOS Colombia aseguran que hay "un mercado negro" entorno a la solicitud de citas previas y aseguran que piden desde 50 hasta 80 euros por persona. "Estamos hablando de una gestión que no tienen ningún coste y una familia compuesta por cuatro miembros, está pagando 280 euros para poder hacer los trámites", lamenta Nidia Amparo Pinzón, miembro de la plataforma.

Los abogados denuncian la situación. "Es imposible conseguir una cita previa. Hay personas que se están lucrando de la situación. Nosotros, que somos profesionales, estamos perdiendo clientes. No conseguimos hacer el trámite para ellos", asegura Carlos Rubio Mazas, abogado penalista que participa en el SAOJI (Servicio de Orientación al Inmigrante) del Colegio de Abogados de Zaragoza.

"Si publican algunas citas a las 13.00, tres minutos después ya están agotadas"

Hay despachos grandes, añade, "que pueden tener a personas dedicándose únicamente a intentar conseguir una cita previa, pero los bufetes pequeños no tienen tantos recursos". Eso es precisamente lo que realizan en el bufete zaragozano Extranjería 24h, donde, según el responsable, Álvaro Villacampa, hay dos personas que se dedican exclusivamente a intentar hacer el trámite para los clientes.

Al llegar a España, los ciudadanos de origen extranjero necesitan diferentes documentaciones en función de sus planes de futuro en el país. Los trámites se realizan bien a través de Extranjería o de la Policía Nacional. Es en este segundo ámbito donde los interesados llevan tiempo encontrándose con el muro del sistema. “El cuerpo policial se encarga de la gestión de documentos como la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), una labor que realizan siempre con eficacia. El problema es que la web prácticamente nunca expide citaciones”, lamenta Villacampa.

"Si publican algunas citas a las 13.00, tres minutos después ya están agotadas. Es un sinvivir y los abogados no podemos estar todo el día intentado conseguirlo por lo que a veces no se puede dar el servicio", reconoce Rubio, que precisamente la semana pasada recibió un mensaje por WhatsApp de un 'conseguidor' que le ofrecía hacer esta gestión para sus clientes. "Buenas tardes, somos especialistas en gestionar citas de extranjería. Hemos visto que vosotros hacéis trámites de extranjería, en caso de necesitar apoyo quedo atenta. Gracias. Tenemos los software necesarios para encontrar las citas de manera rápida y eficiente, déjanos mostrar nuestros servicios y precios", dice el mensaje que recibió este abogado.

"Hay una desinformación preocupante. No hay que pagar nada por ninguna de las gestiones"

Villacampa asegura que también ha recibido mensajes similares. "Ellos trabajan en negro y sin ningún tipo de garantía. No son mafias organizadas, son personas que se dedican a estar durante todo el día cargando la página de Extranjería para conseguir finalmente una cita. Yo he escrito al Defensor del Pueblo porque esto es un abuso de poder. Se están aprovechando de las personas que vienen al país y hay gente que necesita este trámite para empezar a trabajar", denuncia.

Fuentes policiales aseguran que no hay ninguna denuncia y que no hay constancia de que se esté produciendo algo ilegal entorno a esta cuestión.

"Saqueo" con el empadronamiento

"En Extranjería, lo primero para solicitar la permanencia en un país, es empadronarse", asegura el abogado Carlos Rubio.

El precio de este 'servicio' también asciende, según la plataforma SOS Colombia, a 70 euros. "Hay una desinformación preocupante. No hay que pagar nada por ninguna de las gestiones. Es un saqueo. Se están aprovechando de las personas que vienen de otros países y que tienen miedo de ser deportados si no consiguen legalizar su situación rápido", denuncia Nidia Amparo Pinzón, que asegura que a la plataforma acuden personas a diario con este tipo de problemas.