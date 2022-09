Tu olor corporal podría influir en tu vida más de lo que crees

Aunque, generalmente, solemos depender casi por completo de nuestra vista para obtener información, el sentido del olfato tiene un gran peso en nuestras vidas. El olor a bollería recién hecha que emana desde una panadería puede atraernos irremediablemente hacia allí y hacer que volvamos a casa con una estupenda baguette bajo el brazo… y unas cuantas pastas caseras, ya que estamos. Por el contrario, no nos apetecerá demasiado acercarnos a ese callejón oscuro que apesta a basura.

Esta atracción o repulsión causada por distintos olores no se limita a lugares, sino que también podemos sentirla con otras personas. Resultará agradable estar junto a una persona que lleve un perfume que nos guste, mientras que tener al lado a una persona que lleva unos cuantos días sin ducharse puede hacerse difícil de soportar. ¿Podría esto llevarnos a entablar una conversación con la persona que nos huele bien? De acuerdo con un estudio publicado a finales de junio, es posible.

El olor corporal de cada persona depende de su microbiota, la comunidad de microorganismos que consideran nuestro cuerpo su hogar. A pesar de que la microbiota intestinal suele acaparar todos los titulares, lo cierto es que tenemos microorganismos alojados en todo el cuerpo, lo cual incluye la piel. En este caso, serían los microorganismos que habitan en la piel de nuestras axilas, principalmente bacterias, los responsables de nuestro olor corporal.

Los componentes de nuestro sudor no tienen olor, pero al ser procesados por las bacterias de las axilas se convierten en otras moléculas que sí huelen. Dado que la composición de la microbiota es diferente en cada uno de nosotros, casi como una huella dactilar, nuestro olor corporal será también propio. Eso sí, que sea propio no quiere decir que sea eterno, ya que la composición de la microbiota de la piel puede ir cambiando.

La dieta o la edad, por ejemplo, inducen estos cambios, aunque también se ha observado que tendemos a compartir la microbiota con las personas o animales, sobre todo perros y gatos, con los que convivimos. Nuestro olor, por lo tanto, depende no solo de quiénes somos, sino de con quién pasamos el tiempo.

Esto último resulta especialmente interesante si tenemos en cuenta un estudio científico publicado a finales de junio y que tiene un título de lo más atractivo, 'There is chemistry in social chemistry', que vendría a significar algo así como que cuando dos personas sienten que hay química entre ellas es porque, efectivamente, hay química implicada. En concreto, la de las moléculas que poseen olor.

Predecir amistades por el olor

Este estudio, llevado a cabo por tres investigadores (Ravreby, Snitz y Sobel), se apoya en otros previos que ya sugerían que la información que nos aporta el olor de otras personas tiene un importante peso en las relaciones sociales. Utilizando unos dispositivos llamados narices electrónicas, los investigadores observaron que parejas de amigos compartían olores más similares que parejas de personas que no se conocían. Esta información les sirvió para predecir si dos personas iban a llevarse bien o no dependiendo de los olores de ambos. Efectivamente, encontraron que dos completos desconocidos que olían parecido tendían a entablar interacciones, mientras que aquellos cuyos olores eran muy distintos no mostraban esta tendencia.

Aunque el olor corporal pueda causarnos vergüenza cuando es demasiado fuerte, a la vista de estos nuevos datos deberíamos reconsiderar su importancia en nuestras vidas. Se habla mucho de amor a primera vista, pero muy poco de amistad al primer olfato.

