Conchita Gimeno: "El oro no solo es un metal precioso, puede curar el cáncer"

María Concepción Gimeno Floría, profesora de investigación en el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, acaba de recibir el Premio GEQO (Grupo Especializado de Química Organometálica) 2022 Medalla Rafael Usón.

Aunque pongamos felicidades con minúscula, la entidad del premio quizá merecería mayúscula.

Yo también se lo agradezco con mayúsculas a quienes han pensado en mí. Se conceden tres premios en toda España: uno para jóvenes, otro por la excelencia y otro por carrera distinguida. Anteriormente me dieron el de la excelencia del Grupo de la Real Sociedad Española de Química.

Da gusto escuchar la sencillez y el tono con el que dice las cosas…

Casi me abruma decirlo, pero en el campo en el que trabajo, es lo máximo. Solo me falta la medalla de oro de la RSEQ. Me halaga mucho. Es un reconocimiento muy grande que llega desde compañeros muy capacitados dentro de este ámbito.

Hablaba de medalla de oro, pero usted lo utiliza para otros fines...

Así es. La química nos permite extraer propiedades del oro con otros fines. El oro no solo es un metal precioso, el oro puede curar el cáncer. También, otros metales como la plata y el cobre.

Desde la Antigüedad, el oro es símbolo de poder, ornamento de lujo, pero lo de la salud…

Ha sido utilizado siempre en monedas. Era uno de los denominados metales de acuñar.

Parte intermedia de la Tabla Periódica de los Elementos de Mendeleyev.

Eso es. Metal de transición. Utilizamos los tres elementos, oro (Au), plata (Ag) y cobre (Cu) en tres áreas: medicina para curar, luminiscencia para dispositivos ópticos y catálisis.

La salud es lo primero: el oro aplicado a la medicina.

Preparamos compuestos que sean activos y selectivos. Atacan fundamentalmente la célula cancerosa. Nos encontramos en estudios con animales. Lo importante es entrar en ensayos clínicos y que una empresa se interese en probar los compuestos.

¿Eso también es complicado?

Mucho. De 20.000 compuestos posibles fármacos, apenas 10 entran en ensayos, y solo uno puede llegar a la comercialización.

¿Qué puede costar aprobar un fármaco?

Fácilmente, entre 16 y 18 millones de euros.

Vayamos con los compuestos ópticos.

Los compuestos de oro, plata y cobre emiten luz y se utilizan para fabricar dispositivos OLED (‘organic light-emitting diode’ o diodo orgánico de emisión de luz).

O sea, televisiones de las guapas, de las que se ven de lujo.

Eso es, pantallas de muy alta calidad. Los colores de esas pantallas de extraordinaria visibilidad nacen de estos compuestos.

No me dirá que en las televisiones hay oro…

No, es iridio, que también está muy bien. Por cierto, una patente creada en la Universidad de Zaragoza y el CSIC fue comprada por la multinacional Samgung.

Entonces, ¿esas pantallas tan chulas de los móviles Samsung son ‘made in Zaragoza’?

He dicho que la patente es propiedad de Samsung. Desconozco lo que Samsung ha hecho con esa patente concreta.

Tenemos que hablar también de la catálisis.

Con un pequeño catalizador, favorecemos una reacción para un compuesto de interés farmacéutico. Es mucho mejor para el medio ambiente. Es sostenible. La catálisis la hacemos con luz: fotocatálisis. Así se puede convertir el CO2 en materiales de interés.

Estamos ante un arma letal contra la ‘basuraleza’.

Incluso podemos aprovechar el CO2 para generar combustibles.

Y todo gracias a un compuesto químico...

Por supuesto. La química puede hacernos más sencilla la vida.