Andy Hargreaves: "Debemos buscar cosas nuevas que motiven al alumnado"

En su ponencia habla sobre los problemas de implicación de los alumnos. ¿Por qué se producen?

Los principales problemas de la falta de implicación están en la ESO, especialmente durante los primeros años, cuando los niños empiezan a hacerse más mayores, empiezan a preocuparse por las relaciones, quién les gusta, a qué grupo pertenecen... Exactamente en este punto, los institutos empiezan a enseñar más y más contenido. Están cada vez más agobiados, se mueven menos, y se presta menos atención a las relaciones sociales. Esto no es la culpa del profesor. En vez de tener un docente, el niño tiene demasiados, y el profesor tiene varios niños, entonces esta situación es complicada. En los primeros años de la ESO, tenemos que pensar en algo en medio, entre la primaria y secundaria. Quizá 4 o 5 profesores en lugar de 7 u 8.

¿Qué papel tiene la innovación dentro de estos problemas?

No son la misma cosa. Innovación significa hacer algo nuevo, pero no todo lo nuevo puede afectar a la implicación. Aprender 'online' durante la pandemia era algo nuevo, pero con frecuencia era bastante desmotivador. Debemos buscar cosas que son nuevas que también les motiven. Tenemos que evaluar la innovación y decir si algo que tiene éxito o no. Puede ser un trabajo del Gobierno, o de cada profesor.

¿Cuánto afecta el bienestar de los alumnos al aprendizaje?

Enormemente. En el colegio, pensamos que lo que tenemos que hacer es dejar el aprendizaje como está y añadir algo más para que estén bien. Por ejemplo, el 'mindfulness' o la resiliencia. Eso está bien, pero no es suficiente. Lo que necesitamos hacer es cambiar esas áreas de aprendizaje que están haciendo que la gente joven esté cansada. Hay demasiados contenidos, un currículum demasiado estresante, demasiada ansiedad por culpa de los exámenes, no hay suficiente tiempo fuera para disfrutar de ese bienestar... Necesitamos ambas cosas, prestar atención al bienestar, pero el aprendizaje también tiene que ser excitante, motivante, que te guste ir a clase.

¿Qué aportan las extraescolares?

Son excelentes para el aprendizaje. Una de las cosas que perdimos durante la pandemia en Canadá, es que los niños iban al colegio y tenían clases, pero no tenían actividades extraescolares. Es una gran pérdida porque, piensa cuando estudiabas en la ESO, ¿qué es lo que recordamos más? Las cosas que hacíamos después del colegio. Los viajes, las actividades, el teatro... Estos eran lugares donde se fortalecían las relaciones con los alumnos y las relaciones surgían más naturalmente que en el aula. Son una parte muy importante del colegio.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia?

Mucho. Cuando estábamos en el colegio, nos tomábamos dábamos muchas cosas por hecho, y la pandemia fue un cambio muy violento, disruptivo. Se hicieron muchas suposiciones. Por ejemplo, antes de la pandemia, mucha gente pensaba que los profesores no eran tan importantes y los niños podían aprender de Google o de clases privadas. Durante la pandemia, aprendimos lo difícil que fue para muchos de los niños cuando los padres no podían supervisarles porque no tenían acceso a internet, por ejemplo. Aprendimos que el profesor de verdad importa y los padres también aprendieron. Vieron que era difícil enseñarles. El colegio tiene que estar ahí para que los padres puedan ir a trabajar y alguien más tiene que ocuparse de los niños, además de los padres.

La otra cosa es cómo de importante es el bienestar. Esto lo dimos por supuesto. Todavía estamos viviendo con problemas mentales en los alumnos, incluso en los universitarios, con ese sentimiento de pérdida, pérdida de la comunidad, alumnos que nunca tuvieron una graduación o el sentimiento de no haber terminado los estudios.

En este Congreso también son ponentes los alumnos. ¿Qué cree que pueden aprender los docentes de ellos?

Hay que animarlos. Tenemos que hacer que los alumnos se impliquen en muchas más cosas, en proyectos, y que sean ellos los que hablen de problemas de salud mental en el colegio. Eso es el primer reto al que hay que enfrentarse.

El segundo, es que no hay que llevarlo demasiado lejos. Por ejemplo, mucha de la gente que tiene un sentimiento de romanticismo con la educación eran los hombres blancos como yo, nostálgicos por su rebelde juventud. Tenemos que entender dos cosas: Las encuestas globales muestran que la gente joven está muy preocupada por su futuro y por una guerra nuclear. Una encuesta publicada la semana pasada en el Reino Unido mostró que el 60% de la gente joven le gustaría un líder fuerte, que no tuviera nada que ver con las elecciones. Los alumnos no deben quedarse un paso atrás por enfrentarse a cosas que den miedo, sino que estén comprometidos, en una manera dinámica, porque al final del día somos educadores y somos responsables del desarrollo de la gente joven y su aprendizaje. Debemos implicar a los alumnos tanto como sea posible, pero sin abandonar nuestras responsabilidades.