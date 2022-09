Las plantas de tratamiento de purines en Aragón advierten de su "crítica situación" por el alto precio del gas

Los disparados precios del gas han llevado a las plantas de tratamiento de purines a una "situación crítica", denunció este jueves la Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) que ha llevado a la interrupción total del tratamiento de los desechos del porcino. De hecho, señaló su presidente, Josep Capdevila, el momento es tan complicado para estas empresas que la práctica totalidad de las existentes en España se encuentran en parada generalizada, entre ellas las cuatro que existen en Aragón (una en Altorricón, dos en Monzón y una en Fonz).

"El real decreto que incluye la cogeneración en el mecanismo de topado del gas no soluciona en absoluto esta grave problemática, que empeora a la espera de un marco regulatorio que permita a las plantas volver a la actividad", explicó Capdevila. Y es que, como detalló el presidente de ADAP, el topado del precio del gas es un instrumento "artificial" ya con esta medida lo que se hace es compensar a las centrales de ciclo combinado la diferencia entre el precio final y el tope establecido. No sucede lo mismo para las plantas de tratamiento de purines, puesto que no tienen un cliente final ni su producción de energía está asociada a una industria, por lo que, según Capdevila, no cuenta con la compensación suficiente para mantener su actividad.

Ante esta situación "límite" esta asociación, que integra a 24 plantas -con una media de 15 empleos directos- en toda España, exige al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que reconozca los costes de este sector. "Para ello hay dos maneras", afirmó el presidente de ADAP. Por un lado, la organización empresarial exige que se establezcan "retribuciones mensuales y no cada seis meses" porque el mercado y los precios energéticos son ahora muy cambiantes.

Además, añadió Capdevila, las empresas piden al Ministerio que el mecanismo de topado del gas tenga en cuenta las singularidades de las plantas de tratamiento de purines, en las que, como señaló el máximo representante de esta asociación, ya se están planteando la presentación de expedientes de regulación de empleo para hacer frente a la situación.