Entrerríos, Bilstein, Adient, UB Group y la Fundación Circe, premiados por el CAAR

Mantener el liderazgo de la industria automovilística aragonesa, que emplea a 26.000 personas y factura 11.000 millones, en plena transición hacia una movilidad más limpia es el desafío. Así lo destacó Benito Tesier, presidente del Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR), en la IV noche de gala de este sector que exhibió ayer todo su potencial en una fiesta que volvió a reunir, después de tres años, a más de 350 invitados.

«¿Cuando me preguntan cómo podemos seguir siendo competitivos en Aragón, les contesto que somos ‘supervivientes’. No voy a recordar todo por lo que hemos tenido que pasar» dijo, enumerando que «primero fue la covid, después la falta de semiconductores, la crisis energética...y todo ello en plena adaptación, y no en una década sino en dos o tres años, a la electromovilidad».

«El esfuerzo de nuestras empresas –presumimos de que unas están en el Perte de Stellantis, otras en el de Ford y otras en Volkswagen-Seat, demostrando su capacidad de innovación– y el apoyo de la DGA es lo que vamos a reconocer», confesó Tesier, en una noche en la que el CAAR se siente «doblemente orgulloso al tener como homenajeado al presidente, con el que llevamos muchos años de lucha y dificultades trabajando juntos por hacer de este sector un generador de riqueza, empleo y para que mantenga la posición que tanto nos ha costado conseguir».

Agradecido Lambán por recibir un premio por lo que consideró «un cumplimiento de su deber» –el compromiso con una industria muy importante para Aragón desde hace 40 años en que se instaló General Motors– el presidente destacó que la sigue respaldando muy de cerca en los ministerios para que los Perte «se ajusten a los requerimientos de Europa en este camino hacia la electromovilidad y habló de los retos pendientes.

«Seguimos trabajando para que Aragón tenga algún día una fábrica de baterías para el coche eléctrico. He dicho otras veces que no hemos trabajado con una sola opción sino con varias y que tarde o temprano Aragón tendrá una fábrica de baterías que reforzará la posición del sector», dijo. Preguntado por si no debe ser ahora, precisó que «el momento será cuando un inversor privado decida desarrollar su inversión en Aragón» y recordó que «llevan tiempo intentándolo y no con un interlocutor sino con varios».

Hechas las declaraciones ante los medios, comenzó la entrega de los IV premios del CAAR. En esta edición, los galardonados a la excelencia empresarial fueron UB Group, mientras que en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como gran empresa se lo llevó Ferdinand Bilstein España y como pyme Entrerríos Servicios Generales, mientras que los premios a la innovación en proceso industrial recayeron en Adient y en producto en la Fundación Circe por su cargador bidireccional (V2G) de coche eléctrico.

El presidente del Gobierno de Aragón recibió el 'Premio especial' por «posicionar constantemente a la Comunidad para atraer inversiones y liderar el futuro de la industria del automóvil y la movilidad sostenible». Le entregó el reconocimiento Benito Tesier, quien destacó «la pujanza» de fabricantes y proveedores a pesar de los continuos problemas derivados de la crisis de suministros. «Desde el CAAR ponemos en valor el trabajo de nuestros socios para seguir optando a nuevos proyectos», afirmó.

Inversiones en I+D

De Adient, el CAAR quiso premiar las inversiones en I+D que ha realizado, en los últimos tres años, superiores a los 6 millones. Con su estrategia ‘Anticipating tomorrow, innovations today’ ha impulsado acciones de automatización que les han permitido una mejora importante de la eficiencia.

A Bilstein, fabricante y distribuidor de recambios que cuenta con 60 trabajadores, el clúster le quiso reconocer su defensa del trabajo estable y de calidad y su compromiso con los ODS al llevar a cabo todos los años acciones para el ahorro energético, recogida de material escolar y alimentos para familias en riesgo de exclusión, entre otros, una labor que la hizo también merecedora del premio Empresa Saludable otorgado por la MAZ este año.

También por su compromiso con la RSC el galardón lo consiguió Entrerríos , que emplea a casi 50 trabajadores y acoge a alumnos de Formación Dual ayudando a retener el talento de Aragón y apostando por la economía circular, labor que le ha hecho ganar el Sello de oro de EcoVadis.

A UB Group le correspondió el premio a la excelencia por su enfoque innovador para hacer más competitivas a muchas empresas del sector. Con siete delegaciones en España, más de 250 clientes en 20 países y unos 800 empleados, prevé crecer este año un 23%.

Por la apuesta decidida por el vehículo eléctrico logró el premio al mejor producto Circe, cuyo cargador V2G puede suministrar una potencia que hoy no está en el mercado: de 25 a 200 kW.

«Habrá nuevas oportunidades», según el alcalde de Zaragoza"

«Si a vosotros, las empresas de automoción os va bien, a Aragón le va bien». Con estas palabras el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quiso reconocer cómo a pesar de atravesar momentos complicados esta industria «sigue siendo un elemento dinamizador de la economía». «Sois el caballo que tira del carro, un pura sangre», dijo, en presencia de numerosos industriales y directivos de empresas proveedoras de la fábrica de Stellantis como CEFA, cuyo director general, Jorge Blanchard, así como su tío, Juan Manuel Blanchard, no faltaron a esta gran fiesta del CAAR, que contó con la presencia del que fuera director general de la fábrica de Opel en Figueruelas, Antonio Cobo.

A la necesidad de una mayor unidad se refirió el primer edil, mencionando que «habrá nuevas oportunidades de que venga la fábrica de baterías a la comunidad porque seguimos en la punta de lanza del sector», destacó, refiriéndose a la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, que va a multiplicar por veinte el número de cargadores para el coche eléctrico hasta los 150, y que va a invertir 50 millones en tener una gran flota de autobuses eléctricos (70).

Asimismo, tanto él como Lambán mencionaron la entrega a Ibercaja de la gestión del Pabellón Puente para que albergue la sede de Mobility City, una iniciativa de la Fundación Ibercaja.