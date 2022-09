Cocineros y ayudantes de cocina de 25 colegios aragoneses exigen soluciones ante sus "precarias" condiciones de trabajo

Más de treinta cocineros y ayudantes de cocina de 25 colegios aragoneses exigen soluciones al Gobierno de Aragón ante sus "precarias" condiciones de trabajo y esta tarde protagonizarán, a las 18.00, una cacerolada frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Estos empleados públicos critican las condiciones de su contrato de trabajo. La mayoría es personal fijo con oposición aprobada pero discontinuo porque en julio y agosto les echan a la calle y tienen que ir al paro. Este año, con la nueva reforma laboral, muchos no han podido cobrar. Además, añaden que son el único colectivo que no cuenta con ratios.

De ello ha hablado el Oficial Primero Cocinero del CEIP Pío XII de Huesca, Pedro Sánchez, que ha manifestado que "somos el único o de los únicos colectivos que no tenemos ratios y los exigimos y es que hay una disparidad entre centros que es brutal" y "hay que tener en cuenta que no solo es hacer la comida, es la gestión de toda la cocina y esto conlleva más responsabilidad y más horas de trabajo que luego no se pagan".

Este colectivo critica que el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, conoce la situación e incluso, cuando ejercía como responsable de personal, participó en algunas reuniones para la negociación y mejora del colectivo.

Sánchez pide una gestión directa de los comedores y reclama evitar los caterings. Así, ha dicho que "no hay bolsas de sustitución porque la administración no las crea o porque no hay oposiciones para abrir esas bolsas". Ha añadido que lo que quieren es una gestión de las cocinas 'in situ', que "se cocine en los centros y que tratemos de evitar en la medida de lo posible los caterings".