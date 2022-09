Cocineros y ayudantes de 25 colegios de Aragón anuncian una "cacerolada"  

Más de treinta cocineros y ayudantes de cocina de 25 colegios aragoneses exigen "soluciones" al Gobierno de Aragón ante sus "precarias" condiciones de trabajo y anuncian una cacerolada para esta semana frente al edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. "No nos cerramos a nada y estamos dispuestos a realizar otro tipo de movilizaciones, como encerrarnos en los colegios", advierten.

Estos empleados públicos critican las condiciones de su contrato de trabajo. "La mayoría tenemos una oposición aprobada con el Gobierno de Aragón. Somos personal fijo, pero discontinuo porque en julio y agosto nos echan a la calle y tenemos que ir al paro. Este año, con la nueva reforma laboral, muchos no han podido cobrar", lamenta. Además, apostillan, son el único colectivo que no cuenta con ratios. "Lo profesores y los monitores sí que tienen. Eso significa que podemos estar adscritos a un colegio un ayudante y un cocinero y tener 80 niños o 300. Son unas desigualdades que no se pueden consentir", especifican.

A eso se suma que sufren, según explican, "estrés y trabajan a temperaturas que rondan los 40 grados". "Estamos haciendo jornadas indignas. Más horas de las que nos pertenecen e incluso trabajos que no nos corresponde a nuestra categoría", apunta.

También aseguran que la administración no les permite seleccionar sus día libres. "Las vacaciones nunca las cogemos cuando queremos el personal ni los días de asuntos propios". A eso hay que añadir que la bolsa de empleo está "vacía" y no hay personal para sustituir en caso de baja. "Desde el 2009 no ha habido oposiciones. Eso implica que si trabajan dos en un colegio y uno enferma, tiene que quedarse una persona con todo el trabajo", protestan.

Este grupo de empleados públicos critica que el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, es "conocedor de la situación". "En su anterior época como responsable de personal, participó en algunas reuniones para la negociación y mejora de nuestro colectivo, llegando a comprometerse a formalizar contratos normalizados, ratios y sustituciones, sin embargo, hasta la fecha haya hecho nada", declaran.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón no han querido pronunciarse sobre este asunto al ser preguntados por su valoración de la denuncia del personal de cocina.

"Menús equilibrados"

Los cocineros y ayudantes aseguran que sus preocupaciones están basadas en "el amor a la profesión". "Nuestra única inquietud es poder dar un servicio de comida de calidad, para que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar de un espacio educativo y nutricional saludable y adaptado a sus necesidades de crecimiento, con elaboración de menús equilibrados, con productos de proximidad, cocinados in situ y por profesionales expertos", argumentan, algo que según dicen, no está cumpliendo el Gobierno de Aragón.

"La DGA está priorizando la comida congelada frente a la calidad de los alimentos frescos preparados a diario por nuestro personal de cocina", declaran. Así lo demuestran, apuntan, con "el trato al colectivo". "Existe un intento de desbordarnos, frente a los privilegios que tienen las empresas privadas, con total falta de rigor en los pliegos de la privatización del servicio de los comedores y de control de las empresas de catering, pagando a precio de oro sus servicios".