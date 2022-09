Los exministros de Justicia ven "difícil" el desbloqueo del CGPJ esta legislatura

Quienes fueron titulares del Ministerio de Justicia en las últimas décadas no ven una solución inmediata al bloqueo del Poder Judicial en España. Cuatro exministros, Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo, dibujaron ayer un panorama poco optimista, durante su asistencia a las jornadas que celebran en Huesca los Colegios de Procuradores.

La mesa coloquio en la que participaron debatió sobre el papel de estos profesionales como cooperadores de la administración judicial, pero resultó inevitable que el moderador, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, les preguntara por la grave crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial, sobre todo tras el duro discurso de su máximo representante, Carlos Lesmes, y el órdago lanzado a Sánchez y Feijóo amenazando con dimitir si no hay una renovación en el CGPJ, ya camino de su cuarto año de interinidad.

Ruiz-Gallardón suscribió el discurso de Lesmes. "Todos hemos hecho algo mal", reconoció el exministro del PP, partidario de acabar con el sistema de cuotas. La exigencia de una mayoría cualificada, explicó, "no significa que 8 son para ti y 12 para mí, sino que cada uno de los 20 son de todos". Sobre las asociaciones profesionales de jueces, cuestionó que el 45 % de la carrera (es el índice de afiliación) tenga el 85% de los cargos, pues la mayoría se eligen a través de esos colectivos.

Más información Blanchard se ofrece a trabajar por un marco fiscal competitivo para atraer empresas y talento

El exministro entre 2011 y 2014 es "optimista" y piensa que "en un plazo razonablemente breve, antes del final de la legislatura, puede haber acuerdo", pero no ocultó que puede ser porque "lo deseo tanto que confundo mis deseos con la realidad". En todo caso, apostilló, "es lo que necesita España".

Caamaño, titular de la cartera con José Luis Rodríguez Zapatero, fue más atrevido y llegó a decir que "el mejor Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el que no existe, porque no es imprescindible en el sistema judicial". España copió el modelo de Italia, pero en otros países, como Alemania y Canadá, no existe.

Por su parte, Rafael Catalá, titular con Mariano Rajoy, contó la anécdota de que en la noche electoral del 10 de noviembre de 2019, pese a la dura derrota, le dijo a Pablo Casado que la única buena noticia era que solo PP y PSOE podían formar una mayoría de 3/5, y por lo tanto habría oportunidad de acuerdos. "No ha ocurrido, fui un ingenuo", dijo.

Más información Recibidas 76 solicitudes de ayudas por el incendio de Ateca

"Me apena, pero no soy optimista de cara a que haya un acuerdo para la renovación del Consejo. Veo grandes dificultades porque en esta legislatura no ha habido ningún gran pacto de Estado", señaló Catalá, para quien el futuro próximo tiene "mala pinta". "Si detecto algo es tensión y en el horizonte hay campañas electorales". Calificó el ambiente y la situación de "demoledores".

El que más recientemente ha ostentado la cartera, en un gabinete de Pedro Sánchez, y además fue vocal del CGPJ, es Juan Carlos Campo. Él sí es partidario de este órgano constitucional, pero "la gestión no ha sido buena". En General, dijo, "vivimos una devaluación de las instituciones del Estado y todos contribuimos a ese desgaste". "El mandato del Consejo es para 5 años y tiene que haber renovación, porque es saludable para el modelo", manifestó. Pero criticó a quienes se declaran en rebeldía, "porque hay que cumplir las leyes". A juicio de Campo, el problema no es la forma de designación sino la gestión que se ha hecho.