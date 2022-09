Lambán propondrá establecer metodología y calendario para llegar a acuerdos

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado que ha pedido comparecer en el próximo pleno de las Cortes para proponer a los grupos políticos que entre todos establezcan una metodología y un calendario de reuniones que culminen con la consecución de determinados pactos en cuestiones clave para el futuro de la comunidad.

En declaraciones a los medios durante su visita a la Universidad San Jorge, donde este lunes se abre el curso, Lambán ha reconocido, no obstante, que este no es "el mejor momento para hablar de pacto y diálogo" por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, que serán en mayo de 2023.

"Yo he dicho alguna vez que los políticos en campaña electoral corremos el riesgo de entrar en celo y ya se sabe que en ese tipo de circunstancias la cabeza cede su protagonismo a otro tipo de pulsiones del organismo", ha reconocido Lambán, quien no obstante no se resigna, según ha dicho, a que los próximos meses, a pesar de las dificultades, "sirvan para avanzar en acuerdos y avenencias entre toros".

El presidente también ha dicho que aunque no se haga "con luz y taquígrafos", habla en ocasiones con los líderes del resto de grupos políticos, porque eso forma parte de la política y de su trabajo.